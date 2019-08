Icardi al Milan?/ Ultime notizie, il Diavolo ci pensa: “favore” ai cugini dell’Inter

E se alla fine Icardi andasse al Milan? L’ex capitano dell’Inter ha vissuto un’estate da separato in casa in cerca di una nuova sistemazione. Juventus e Napoli sembrerebbero essere le società a lui più interessate ma al momento tutto tace: tanti rumors, tante indiscrezioni, ma nulla di realmente concreto. Fra i due litiganti, come si suol dire in questi casi, potrebbe godere proprio il Diavolo, che necessita di un bomber visto il finale in sordina di Piatek e la cessione di Cutrone, e che accoglierebbe a braccia aperte l’ex capitano dell’Inter. Possibile che si possa concretizzare un’operazione di questo tipo? Molto difficile ma nulla è impossibile, per svariati motivi. Il primo, è che Icardi non dovrebbe traslocare con tutta la famiglia dalla sua Milano, città che ama alla follia, così come la moglie e i figli. Secondariamente, per il bomber della nazionale argentina sarebbe una sfida decisamente interessante: vi immaginate se Maurito segnasse un gol nel derby con la casacca del Diavolo?

Sarebbe una clamorosa rivincita per lo stesso, che durante la passata stagione si è visto “retrocesso” dal ruolo di capitano, per poi finire il campionato in panchina. In estate, poi, la doccia gelata di Antonio Conte “non rientri nei nostri progetti”. Sulla questione si è espresso un giornalista autorevole come Paolo Condò, de La Gazzetta dello Sport, che parlando ai microfoni di Radio 24 ha ammesso: “La cosa che potrebbe sparigliare è un’offerta del Milan, visto che il giocatore vuole restare a Milano”. Per convincere l’Inter dovrebbero bastare una sessantina di milioni di euro (forse anche qualcosa di più), cifra che il club di via Aldo Rossi potrebbe compensare con una formula agevole, magari un prestito oneroso importante, con un diritto di riscatto al termine della stagione che inizierà questo weekend, sulla falsa riga di quanto accaduto la scorsa estate con Higuain. Resta il problema di compatibilità con Piatek, un’incognita da non sottovalutare visto che il Diavolo ha cambiato modulo dopo l’arrivo di Giampaolo, passando dopo anni di 4-3-3 al 4-3-1-2.

