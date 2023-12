Icardi al Real Madrid?/ Calciomercato, operazione possibile già a gennaio! (oggi 21 dicembre 2023)

ICARDI AL REAL MADRID? CALCIOMERCATO, COLPO POSSIBILE

Una notizia di calciomercato abbastanza rumorosa è quella che vorrebbe Mauro Icardi vestire la maglia del Real Madrid tra qualche settimana, se non addirittura giorno. La lancia Radio Marca, anche se per il momento non sarebbero arrivate conferme da parte dei due club; tuttavia già lo scorso novembre Elio Letterio Pino, uno degli agenti dell’attaccante argentino, aveva fatto sapere di essere in contatto con la dirigenza del Real Madrid e di come le parti potessero mettersi d’accordo. L’indiscrezione vorrebbe Icardi al Santiago Bernabeu con un contratto da circa 8 milioni di euro; da capirne ovviamente la durata, intanto sarebbero sei mesi e poi eventualmente si valuterebbe il da farsi.

Quel che è certo è che l’affare è possibile: non ci sono restrizioni di calciomercato e, cosa più importante, le nuove regole stabiliscono che Icardi possa giocare gli ottavi di Champions League nonostante abbia disputato preliminari e fase a gironi con il Galatasaray. Campione di Turchia l’anno scorso, l’ex Inter dopo gli anni di alti e bassi al Psg è rinato con i Leoni di Istanbul, in questo avvio di stagione ha già segnato 17 gol tra campionato e Champions e per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, alla ricerca di un vero numero 9, potrebbe essere un’ottima soluzione.

IL REAL MADRID SU ICARDI

Infatti, se è vero che il Real Madrid è una grande squadra, l’operazione di calciomercato sta in piedi perché l’addio di Karim Benzema, in estate con destinazione Arabia Saudita, non è mai stato davvero fronteggiato: certamente i blancos si sono portati in casa Jude Bellingham che segna come un attaccante, hanno dato le chiavi del reparto a Vinicius Junior e aspettano il gioiello Endrick, ma una prima punta di nome e di fatto non c’è più. Icardi potrebbe sopperire al problema, tenendo anche conto del fatto che il Galatasaray è scivolato in Europa League e l’argentino potrebbe sentire il desiderio di proseguire nella coppa principale; da capire poi l’aspetto tattico.

Infatti, al momento Ancelotti schiera il Real Madrid con un 4-3-1-2 nel quale Bellingham assiste Vinicius e Rodrygo, o Joselu quando quest’ultimo è in campo; con l’arrivo di Icardi potrebbe essere plausibile il ritorno al 4-3-3, riportando Bellingham nel ruolo di mezzala e mandando i due brasiliani a giocare larghi, formando il tridente offensivo con Icardi. Vedremo comunque se questa operazione di calciomercato andrà in porto, per il momento come già detto non ci sono ancora trattative in corso ma potrebbe volerci poco tempo perché il tutto si concretizzi.











