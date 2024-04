Ida Platano, addio a Uomini e Donne senza ritorno?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Ida Platano abbandona il trono di Uomini e Donne: decisione imminente

Ida Platano, dopo essere stata per anni la protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha infiammato l’attuale stagione del trono classico. Tornata in trasmissione dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza con tutta la voglia di mettersi totalmente in gioco per trovare il grande amore, Ida ha affrontato un percorso ricco di ostacoli che, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 23 aprile 2024, ha avuto un epilogo inaspettato. Se nella registrazione del 22 aprile 2024 ha avuto un durissimo scontro con Mario Cusitore che è stato poi eliminato per la veridicità della segnalazione sulla ragazza con cui era stato visto in un B&B, nella registrazione di ieri 23 aprile, Ida si è scontrata con Pierpaolo Siano.

Quest’ultimo, infatti, l’ha accusata di averlo preso in giro e di non averlo eliminato per continuare a credere a Mario nonostante le continue segnalazioni per poi lasciare definitivamente la trasmissione e lasciando Ida senza corteggiatori. Quest’ultima, tuttavia, potrebbe chiedere l’arrivo di nuovi corteggiatori ma un dettaglio ha scatenato il dubbio del web secondo cui per Ida il percorso a Uomini e donne si sarebbe definitivamente concluso.

Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, dopo la decisione di Pierpaolo di lasciare la trasmissione, Ida Platano si è lasciata andare alle lacrime lasciandosi andare ad un’affermazione. “Sono stata di nuovo sfortunata“, queste le parole che Ida avrebbe pronunciato mentre, tra le lacrime, salutava tutti i protagonisti di Uomini e Donne, compresa Maria De Filippi. Quello avvenuto nella registrazione di ieri, dunque, sembrerebbe un addio definitivo di Ida a Uomini e Donne.

Tuttavia, l’abbandono della Platano non è stato ufficializzato da Maria De Filippi che potrebbe farlo nelle registrazioni della prossima settimana. Per il momento, Ida non è ancora tornata sui social preferendo affrontare l’epilogo del percorso sul trono in silenzio.











