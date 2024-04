Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: Pierpaolo in bilico/ Addio al trono o nuovi corteggiatori?

Scelta Ida Platano a Uomini e donne: trono in bilico

La scelta di Ida Platano a Uomini e Donne è sempre più lontana dopo quanto accaduto nella registrazione di Uomini e Donne del 23 aprile 2024. I dubbi e le paure di Ida si sono rivelate concrete dopo aver avuto la conferma della veridicità della segnalazione ricevuta dalla redazione su Mario Cusitore. Quest’ultimo, infatti, ha confermato di essersi visto con una ragazza con la quale, tuttavia, stando a quanto raccontato da Mario, non ci sarebbe stato nulla. Le spiegazioni del corteggiatore napoletano, però, non hanno convinto Ida che ha prima eliminato Mario e, successivamente, ha lasciato lo studio non rientrando più fino al termine della registrazione.

Come svela Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di Uomini e donne in programma oggi, martedì 23 aprile 2024, si scoprirà cosa accadrà al trono di Ida: quest’ultima, nonostante la delusione, deciderà di continuare a cercare il grande amore?

Scelta Ida Platano: cosa potrebbe accadere dopo l’eliminazione di Mario Cusitore

Con l’eliminazione di Mario Cusitore, l’unico corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne resta Pierpaolo. Nonostante il feeling e l’attrazione, tuttavia, Ida ha più volte sottolineato di non fidarsi neanche di Pierpaolo al cento per cento. Il trono di Ida, dunque, ha diverse possibilità: nonostante dubbi e paure, Ida potrebbe comunque decidere di fare la propria scelta provando ad uscire dal programma con Pierpaolo. Tuttavia, il trono della Platano potrebbe anche anche un epilogo diverso.

Delusa e amareggiata, Ida potrebbe annunciare la scelta di concludere il percorso da tronista lasciando la trasmissione da sola. L’ultima possibilità, invece, potrebbe portare all’arrivo di nuovi corteggiatori. Nelle scorse puntate, Tina Cipollari aveva consigliato ad Ida di chiedere l’arrivo di nuovi corteggiatori non credendo all’interesse di Mario. Una possibilità che, ad oggi, Ida potrebbe utilizzare per dare una svolta al proprio percorso.











