Ida Platano “Amo immensamente Riccardo”/ Il web attacca: “Illusa! È un amore tossico”

Ida Platano confessa il suo amore per Riccardo Guarnieri e finisce nel mirino delle critiche

L’ospitata di Ida Platano a Verissimo ha portato alla rivelazione di molti retroscena sulla vita della dama di Uomini e Donne ma anche sui suoi attuali sentimenti per Riccardo Guarnieri. In pochi si sarebbero aspettati, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane tra i due, che Ida non solo dicesse di essere ancora innamorata di Riccardo, ma ammettesse anche di amarlo di “un amore immenso“. Insomma, Ida non ha mai dimenticato Riccardo e, nonostante i problemi resi evidenti nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la Platano spera ancora che questo amore trionfi, dicendosi convinta che Riccardo in fondo la ami ancora.

Parole che hanno però scatenato l’ira del pubblico del dating show di Canale 5 che in questi anni ha seguito la loro storia andata avanti tra alti e bassi. C’è chi infatti si sente preso in giro, vista la lite furiosa andata in onda tra i due solo pochi giorni fa su Canale 5, e chi trova che Ida debba mettersi l’anima in pace.

Ida Platano, critiche sul web dopo Verissimo: “Illusa”

Dopo le dichiarazioni di Ida Platano a Verissimo sono infatti piovute critiche per la dama di Uomini e Donne. C’è chi infatti trova che quello con Riccardo Guarnieri “È amore tossico!”; chi scrive “Amore immenso? Ida è immensa pure la tua illusione”; chi trova che la dama abbia necessità “di un bravo psicologo” e chi della Platano scrive “Lei, secondo me, soffre di dipendenza affettiva. Deve distaccarsi da lui.” C’è poi chi critica Riccardo e spera che Ida capisca prima o poi la verità dei fatti: “Amore immenso, ma lui nn prova una cippa solo rabbia e anche pena Ida staccati da Riccardo, hai la possibilità di conoscere altri uomini. Se hai capito che lui non ti ama e nn ti vuole lascialo perdere!”

Insomma, molti concordano sul fatto che questa coppia non avrà mai futuro; non resta che capire come si confronteranno i due dopo questa intervista.











