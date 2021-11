Ida Platano attacca Diego Tavani: “Surreale e disastroso”/ “A Uomini e Donne non…”

Ida Platano, dopo la fine della storia con Diego Tavani, racconta le proprie emozioni in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. La dama racconta di essere profondamente delusa per come si è conclusa una storia che avrebbe voluto vivere fuori dalla trasmissione. “Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro. Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, arrivati a quel punto, mi è sembrata impossibile e surreale la sua reazione. Ero sbalordita, basita, Diego non sembrava neanche la stessa persona che aveva detto certe cose durante la nostra conoscenza”, racconta Ida.

Dopo lo scontro nello studio di Uomini e Donne, Ida ha attraversato dei momenti difficili. “Ci sono stati momenti in cui sono stata molto male, ero davvero turbata ma ora quello che mi ripeto è che probabilmente era destino andasse così.”, aggiuge la dama che chiedendo a Diego di andare via insieme voleva dimostrargli il suo interessa.

Dopo la cocente delusione ricevuta, Ida Platano che si sta rialzando con l’aiuto degli amici, ha deciso che, in futuro, non chiederà mai più ad un uomo di lasciare insieme il programma come ha fatto con Diego. “Questa storia è stata talmente veloce e disastrosa che credo non chiederò mai più a nessuno di uscire dallo studio con me. Da oggi in poi, aspetterò che mi venga chiesto (ride), e anche se dovessi incontrare un giorno qualcuno fuori dovrà essere lui a chiedermi di fidanzarci. Non farò mai più un gesto così”, dice.

Dopo aver annunciato la decisione di non tornare in trasmissione, Ida ha deciso di darsi ancora una possibilità sperando di poter finalmente trovare il suo principe azzurro nel parterre di Uomini e Donne.



