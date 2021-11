Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e Donne/ La dama annuncia l’addio, il cavaliere…

Ida Platano e Diego Tavani tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per un confronto dopo la discussione della volta scorsa che ha fatto saltare la scelta di lasciare insieme la trasmissione. Maria De Filippi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, manderà in onda un filmato con cui mostrerà cos’è successo dopo la puntata scorsa. Diego, in lacrime, non nasconde la sofferenza per averla persa mentre Ida mostra tutto il proprio dispiacere per come si è conclusa la vicenda.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 23 novembre: confronto tra Ida e Diego

Al centro dello studio, nella puntata in onda oggi, Diego spiega di non aver sentito molto Ida la quale ha smesso di rispondergli. La dama, così, ribatte spiegando che non c’è più nulla da dire. Il cavaliere, però, ribatte facendole notare che avrebbe almeno potuto dirgli come sta il figlio scatenando, così, la dura reazione dello studio.

Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Ciprian assente, la tronista: "Vado a cercarlo"

Ida Platano e Diego Tavani, tutto finito

Il lungo confronto tra Ida Platano e Diego Tavani, come svelano le talpe del Vicolo delle News, non portano ad un riavvicinamento tra i due. La dama, scossa dall’accaduto e sicura di non poter trovare l’uomo della sua vita all’interno della trasmissione, annuncia l’intenzione di lasciare definitivamente il programma.

Diego, da parte sua, si riaccomoda al proprio posto, ma in studio gli fanno notare che, forse, dovrebbe seguire Ida e lasciare a sua volta il programma. Diego, così, ribadisce di voler stare con Ida, ma Maria De Filippi gli fa capire che la Platano ha intenzione di stare sola.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari e nuove conoscenze?

© RIPRODUZIONE RISERVATA