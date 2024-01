Ida Platano, dura lite con Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne/ “Continui a screditarmi…”

Ida Platano contro Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Scoppia una nuova lite tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio. Tutto è accaduto quando al centro dello studio si è accomodato proprio Alessandro per un confronto con Cristina Tenuta con cui la frequentazione è giunta al capolinea. Nonostante le precedenti dichiarazioni, in Alessandro non è scattato quel qualcosa in più per portare avanti il rapporto con Cristina che, delusa, ammette di essersi sentita prese in giro dal cavaliere salernitano. Durante la discussione tra Alessandro e Cristina, Ida Platano chiede a Maria De Filippi di poter intervenire e la tronista punta il dito contro l’ex fidanzato.

“Siccome io e te non siamo più niente, mi fai la cortesia di rivolgerti in modo rispettoso quando parli di me. Continui a screditarmi, a parlare male di me e a dirmi ‘tu stai zitta, non devi parlare’. Io parlo quando ci sei seduto tu e altre persone. Io parlo finchè voglio dire la mia”, sbotta Ida.

La replica di Alessandro Vicinanza ad Ida Platano

La replica di Alessandro Vicinanza non si fa attendere. “Tu non devi commentare le mie cose, pensa ai tuoi corteggiatori. Io non ho mai detto niente su una tua esterna””, ribatte il cavaliere salernitano. “Di te ho parlato benissimo anche al di fuori di questi studi. Non parlare di me perché io non voglio parlare di te. Ho perso anche la stima nei tuoi confronti. Di fronte alla situazione che ho qua mi hai girato ancora una volta le spalle. Ti ho sempre portato rispetto, ti ho sempre portata su un piatto d’oro e la colpa me la sono presa sempre io”, sbotta Alessandro.

“Sono talmente tranquilla perché nella storia che abbiamo avuto non ho sbagliato nulla”, dice ancora Ida. “Lo sai quante volte mi sei mancata e non ti paragonare alle ragazze che ho di fronte perché con te ho avuto una storia d’amore che è un’altra cosa. Basta”, conclude Alessandro.











