Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne/ Lui tenta il riavvicinamento, lei reagisce così

Ida Platano e Mario Cusitore: riavvicinamento dopo Uomini e Donne?

Ida Platano e Mario Cusitore, dopo aver animato lo studio di Uomini e Donne, continuano ad appassionare il pubblico, curioso di scoprire se tra i due ci sia stato un contatto dopo aver lasciato la trasmissione. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 maggio 2024, Mario Cusitore ha ammesso di essere stato un un B&B con una ragazza spiegando, però, che non è successo niente. Una spiegazione che non è bastata ad Ida Platano che, sentendosi presa in giro, ha perso la pazienza attaccando duramente Mario prima di eliminarlo. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ida, nelle prossime puntate, dopo un confronto con Pierpaolo Siano, abbandonerà la trasmissione senza scegliere. Ida, dunque, ha chiuso totalmente il capitolo della sua vita dedicato al trono classico.

Tuttavia, Mario Cusitore ha provato un riavvicinamento come raccontato nell’ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne. Mario, infatti, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, ha provato a vedere Ida fuori dal programma andando a Brescia senza, tuttavia, riuscire nel suo intento.

La reazione sui social di Ida Platano dopo l’addio a Uomini e Donne e Mario Cusitore

Ida Platano non sembra avere alcuna intenzione di concedere una possibilità a Mario Cusitore fuori da Uomini e Donne. Dopo aver deciso di non vederlo nonostante la sua presenza a Brescia, Ida, dopo la messa in onda della puntata della verità su Mario Cusitore, sui social, ha pubblicato una foto che sembrerebbe una frecciatina anche se non è chiaro chi sia il destinatario. Ida, infatti, tra le storie del suo profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui mostra il dito medio. Un gesto plateale che, secondo i fan, potrebbe essere una frecciatina.

Ida, dunque, sembra aver chiuso il capitolo Uomini e donne tornando alla sua vita di sempre. Come mostra sui social, trascorre il suo tempo tra casa e lavoro circondandosi di persone a cui vuole bene. L'amore, dunque, può aspettare?













