Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lite in studio a Uomini e donne/ Anticipazioni choc

Uomini e donne anticipazioni: lite in studio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione della prima puntata ufficiale rivelano già alcune dinamiche tra i protagonisti, che rivedremo nella nuova edizione in partenza tra pochi giorni. Come spiegato da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, in studio sono tornati due volti ormai fissi del dating show di Maria De Filippi: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E le anticipazioni che li riguardano promettono scintille.

Come rivelato, infatti, “i due hanno avuto un forte scontro poiché Riccardo quest’estate ha ricercato Ida“. I battibecchi tra l’ex coppia del programma hanno rappresentato il filo conduttore della loro storia d’amore, sognata ad ampio raggio ma minata da troppi scontri verbali. Nella scorsa edizione è avvenuta la rottura definitiva nella coppia, che ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche ed incomprensioni. Tuttavia il loro ritorno nello studio potrebbe aprire un nuovo capitolo sul loro chiacchierato rapporto.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i gossip su di loro dopo Uomini e donne

D’altronde i gossip attorno a Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati piuttosto insistenti in questi ultimi mesi. Archiviata la scorsa stagione di Uomini e donne per la consueta pausa estiva, i due sono rimasti lontani. E si vociferava addirittura che al fianco dell’ex Cavaliere ci fosse una nuova fiamma. Le indiscrezioni hanno parlato di amore tra i due, sebbene sia stato specificato che si conoscono da tantissimi anni e che sono legati da una grande amicizia.

Sul fronte opposto, invece, Ida Platano sembra aver deciso di voltare pagina e dimenticare Riccardo. Un messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram aveva lasciato intendere che l’ex Dama fosse intenzionata ad aprire un nuovo capitolo della sua vita, questa volta senza l’ex Cavaliere al suo fianco: “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me. Mi sono sentita sbagliata, ho permesso mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni“.

