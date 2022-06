Ida Platano felice con un volto noto del Trono Over/ Tina Cipollari commenta così…

Anche quest’anno il programma d’amore più seguito sulla rete, Uomini e Donne, ha chiuso i battenti per un’altra estate lasciando, dame e corteggiatori, liberi e lontani dalle telecamere. In una storia recente di una delle protagoniste più discusse del programma, la bella Ida Platano, da un video sembrerebbe sbucare fuori un volto ben noto del programma che, stando a quanto dice la dama bergamasca, le avrebbe fatto “ritornare il sorriso”.

Uomini e donne, Ida e Gemma si riuniscono / Tina le stronca!

Proprio ciò che ci voleva per Ida visto l’anno difficile passato nel programma dove, oltre alle frequentazioni non andate in porto (con: Marcello Messina, Diego Tavani e Alessandro Vicinanza), ha visto il ritorno del suo ex storico Riccardo Guarnieri. Nelle recenti history di Instagram però Ida Platano si è mostrata felice, la bella parrucchiere ha detto: “Quando capitano le cose belle, a me capitano tutte insieme”, a cosa si riferiva? Lo svela nella storia dopo in cui si vede un volto noto del programma che l’è andata a trovare, chi sarà? È la sua amica Gemma Galgani!

Uomini e Donne, chi ci sarà nella prossima edizione?/ Riccardo e Biagio verso l'addio, Ida e Gemma…

Ida felice più di prima con Gemma, Tina e il commento “al vetriolo”…

“Rieccomi qui, felice più che prima, volete sapere chi c’è con me?” Così ha esordito Ida Platano mostrandosi felice con l’amica Gemma Galgani, il volto storico ma anche più discusso e criticato del programma Uomini e Donne. Le due, dichiaratesi da sempre amiche con la A maiuscola, passeranno insieme qualche giorno di relax nel bergamasco. Dimenticandosi così dei loro amori finiti male e consolandosi a vicenda.

A stroncare il tutto con un commento pungente è stata l’opinionista più temuta d’Italia, Tina Cipollari che, sotto un post che riportava la vicenda, sulla pagina social Uominiedonneclassicoeover, ha commentato così: “Fate bene a farvi compagnia a vicenda visti i risultati”. Tina non ha mai nascosto di non sopportare Gemma e con questo commento ironico invita Ida a distaccarsi dalla dama torinese per non fare la sua stessa fine. Un commento che ha fatto sorridere Ida tant’è che l’ha riportato sulla propria pagina Instagram. È proprio vero anche se gli amori passano le amicizie restano per sempre.

Grande Fratello vip 7: Gemma Galgani e Giorgio Manetti concorrenti?/ Signorini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA