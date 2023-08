Ida Platano, messaggio choc da un hater: “Sparat* sporca sciampista”/ L’ex di Uomini e Donne replica e…

Ida Platano, lo sconcertante messaggio ricevuto sui social durante le vacanze con Alessandro Vicinanza

Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne, nonostante sia fuori dal dating show da diverso tempo continua a destare curiosità e interesse sui social. Il suo ruolo nel programma è stato negli ultimi anni tra i più centrali; dalla liaison “turbolenta” con Riccardo Guarnieri alla nuova realtà sentimentale con Alessandro Vicinanza. Con quest’ultimo – nel corso della passata edizione – ha scelto di lasciare la trasmissione per coltivare nella quotidianità i sentimenti reciproci.

Le ultime novità che riguardano Ida Platano non sono però riferite a dinamiche e novità di carattere sentimentale. L’ex dama si trova attualmente in vacanza con il fidanzato – Alessandro Vicinanza – ma un piccolo “inconveniente” pare aver guastato la serenità del momento. Come riporta Leggo, la donna ha ricevuto un messaggio su Instagram tutt’altro che banale: “Sparati morta sciampista”. Queste le parole riprovevoli scritte da un uomo nei confronti di Ida Platano che ha prontamente risposto alla cattiveria gratuita ricevuta.

Ida Platano, la risposta ironica al commento becero di un utente: “Ti sparo io, ma con l’acqua…”

La reazione di Ida Platano al messaggio becero ricevuto da un utente su Instagram ha lasciato senza parole i suoi fan. Come racconta il portale, la donna ha scelto l’arma forse più forte per fronteggiare la brutalità di alcuni hater presenti sui social; l’ironia. L’ex dama si è infatti lasciata andare ad una fragorosa risata, evitando così che la questione guastasse l’atmosfera delle vacanze in salento con il suo fidanzato Alessandro Vicinanza. La donna ha poi aggiunto un simpatico commento: “Se vuoi ti sparo io… Ma con l’acqua”, il tutto mostrando un doccino presente nel suo centro di bellezza.

Non contento, l’uomo che ha vilmente attaccato sui social Ida Platano ha aggiunto ulteriori parole cariche di odio e brutalità ingiustificate. “Grazie ces*o umano, non ho problemi; adesso la mia stima si è triplicata. Sono a Santo Domingo con i miei soldi, non con i soldi degli altri. Puoi anche impiccarti sciampista, lo confermo, spero tu abbia i soldi per poter pagare lo studio legale di mio padre”. Anche dopo queste ulteriori bestialità proferite dall’utente, Ida Platano ha scelto indifferenza e ironia come risposta salutando dalla Puglia con uno scatto che la ritrae di spalle vicino ad un murale.











