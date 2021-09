Ida Platano, Uomini e Donne/ “Non mi fido di Graziano. Marcello…”

Ida Platano torna al centro dello studio di Uomini e Donne. La dama del trono over sta conoscendo Graziano, giunto in trasmissione esclusivamente per lei e Marcello, un nuovo cavaliere del parterre maschile. Dopo un primo appuntamento con Graziano, Ida ha visto a colazione Marcello con cui si è trovata molto bene. La dama, tuttavia, nella scorsa puntata del dating show di canale 5, non ha dato l’esclusiva preferendo continuare a conoscere entrambi prima di una decisione definitiva. Decisione che è arrivata.

“Ci stavamo conoscendo. All’inizio ci sono state belle telefonate, poi mi sono accorto della sua freddezza e distanza e lei mi ha detto di non avere fiducia. Ho provato di renderla partecipe della mia giornata ed è andata avanti fino a sabato quando mi è arrivato il suo messaggio del buongiorno. Le ho inviato dei fiori con un biglietto anonimo. Mi ha ringraziato e stop”, ha spiegato Graziano con cui Ida è intenzionata a chiudere.

Ida Platano chiude con Graziano a Uomini e Donne?

Ida Platano, dopo aver ascoltato le parole di Graziano, ha spiegato di non fidarsi del cavaliere. Gianni Sperti, però, crede che Ida, nei suoi giudizi, sia influenzata da Armando Incarnato che, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, aveva espresso dubbi su Graziano.

Ida Platano ammette di aver sentito Armando, ma di non aver parlato di Graziano. La Platano, inoltre, ribadisce di non averci riprovato con il cavaliere napoletano e di avergli solo chiesto il motivo del suo mancato saluto. “Non uscirò più con il mio passato. Se avessi voluto, ci avrei riprovato con Armando”, puntualizza Ida.

