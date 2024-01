Ida Platano, Uomini e Donne/ Nuove segnalazioni su Mario Cusitore: “Leggo le chat e…”

Ida Platano, nuovi problemi con Mario Cusitore

Ida Platano, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si ritrova a dover fare i conti con nuove segnalazioni sul corteggiatore che, sin dalla prima esterna, è riuscito a catturare le sue attenzioni. Nella scorsa puntata, l’esterna partita nel migliore dei modi, si è conclusa con una forte discussione. Ida, infatti, non ha gradito la fretta di Mario nel salutarla per poter tornare al lavoro al punto che la tronista in studio ha spiegato di non essersi affatto sentita desiderata da Mario. I due hanno provato a chiarirsi discutendo in modo animato al centro dello studio con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari schierati dalla parte della tronista.

A mettere fine ad ogni discussione è stato poi Mario che ha mostrato ad Ida di aver tatuato il suo nome sul polso. Un gesto che ha sciolto la tronista che si è lasciata andare tra le braccia del corteggiatore ballando con lui. Nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 29 gennaio, però, ci sarà un nuovo colpo di scena.

Nuove segnalazioni su Mario Cusitore

Nella puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio, Ida Platano e Mario Cusitore sono i protagonisti di un discorso a distanza. Sul corteggiatore, in redazione, sono arrivate nuove segnalazioni da parte di Mariangela, la donna che alcune settimane fa si era presentata in studio per svelare ad Ida l’esistenza di alcune chat con Mario. Stavolta, di fronte a tali segnalazioni, Ida non nasconde il proprio disappunto.

“Le leggo le chat”, puntualizza la tronista facendo riferimento allo scambio di messaggi tra Mario e Mariangela. Dopo un botta e risposta, tuttavia, i due arrivano ad un punto di incontro ed Ida decide di continuare a conoscere Mario pur continuando ad avere tanti dubbi su di lui.

