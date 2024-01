Ida Platano, Uomini e Donne/ Tanti dubbi su Mario, poi in studio confronto con Sergio e…

Ida Platano e i tanti dubbi su Mario Cusitore

Tanti dubbi per Ida Platano che, pur provando un forte interesse per Mario Cusitore, non riesce a fidarsi totalmente di lui. A far nascere le paure nel cuore di Ida che ha più volte spiegato di non riuscire a fidarsi totalmente di lui, è stata una segnalazione su Mario. Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, in studio, è arrivata Mariangela, una ragazza con cui Mario ha scambiato diversi messaggi nonostante la sua avventura nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore della Platano fosse già cominciata.

In studio, Mario non ha negato nulla ma ha confermato lo scambio dei messaggi spiegando di averlo fatto in un momento particolare dopo una discussione con la stessa Ida. Quest’ultima ha deciso di dare un’altra possibilità a Mario che, però, a detta della tronista, non starebbe facendo nulla per riconquistare la sua fiducia.

Ida Platano tra Ernesto, Mario e Sergio

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 23 gennaio, come svelano le anticipazioni di WittyTv, Ida Platano ha ribadito nuovamente di avere tanti dubbi su Mario, dubbi che sono aumentati dopo la segnalazione. In studio, la tronista si accomoda al centro per un confronto non solo con Mario, ma anche con Sergio con cui ha scelto di fare le esterne che aveva a disposizione.

Al centro dello studio, Mario esorta Ida a vivere il tempo che hanno a disposizione in esterna senza dilungarsi in discussioni. Sergio, da parte sua, non nasconde un certo fastidio per l’atteggiamento del rivale. Cosa farà, dunque, Ida?

