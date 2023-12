Idee regalo di Natale 2023 last minute/ Libri, trucchi, tecnologia e non solo: i consigli per i ritardatari

Se a tre giorni dal Natale 2023 non avete ancora concluso i regali, eccovi alcune idee last minute che potrebbero farvi felici e soprattutto, far felice i destinatari del regalo stesso. Sia nei negozi fisici, quanto online (ma occhio alla data di consegna), ci sono migliaia di simpatiche idee per grandi e piccini, così come per lui e per lei. Partiamo ad esempio da un grande classico fra le idee last minute, leggasi un bel libro. Si possono regalare anche a chi non è un gran lettore, ad esempio il libro su una storia di uno sportivo può essere sempre interessante, così come di un cantante, di un artista o di un attore.

AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024/ Le frasi: “Il 25 dicembre aprite i vostri cuori”

Fra le idee last minute per il Natale 2023 anche uno stappa bottiglia, magari un po’ tecnologico, unito ad un set da vino, che può essere ad esempio un calice di vino, una bottiglia e un tappo. Altro classicone per il Natale è una tazza, magari a tema natalizio o meno. Che dire poi di un gioco di società, un regalo perfetto in questo caso per tutte le età, soprattutto se si passeranno le feste in compagnia in casa. Chi invece fosse un amante del tè gradirebbe probabilmente ricevere una raccolta di tanti tè differenti con vari gusti, e c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Se invece voleste farvi due risate potreste pensare ad un maglione di Natale, o magari un intimo simpatico per lui e per lei sempre a tema 25 dicembre.

REGALI DI NATALE 2023/ I bambini "chiedono" un gioco (vero) che gli adulti non capiscono

IDEE REGALO DI NATALE 2023 LAST MINUTE: DALLE CANDELE AI PROFUMI

Fra le idee last minute di Natale perché non provare con le candele; vanno di moda le yankee candle, decisamente profumate, ma in ogni caso potrete trovarne online quanto nei negozi fisici di ogni tipo, colore e fragranza. E a proposito di fragranze, che dire dei profumi, anche se ovviamente è un regalo un po’ personale e va capito la preferenza di chi lo riceve.

I trucchi sono un altro regalo di Natale molto gettonato, magari assieme ad una pochette, mentre per l’uomo una borsa da bagno con shampoo, deodorante e crema per il viso. Infine non può mancare, fra le idee last minute per i regali di Natale 2023, la tecnologia e in questo caso può essere molto comodo un caricabatteria per lo smartphone, ma anche un indossabile, o una chiavetta USB: ce ne sono di ogni tipo e prezzo.

LETTURE/ Natale secondo Guardini: la venuta di Dio chiede un nuovo inizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA