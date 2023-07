Igor, tentatore Perla/ Scatta il bacio di ‘vendetta’ a Temptation Island? Lei: “Con lui mi sento viva”

Igor e Perla sempre più vicini a Temptation Island: scatta il bacio dopo gli ultimi video di Mirko?

Igor è il single tentatore di Perla, la fidanzata di Mirko a Temptation Island 2023. La coppia è sempre più distante e divisa nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Se Mirko ha trovato in Greta un’amica complice a cui raccontarsi e confidarsi, Perla nel villaggio delle fidanzata non disdegna le attenzioni del single Igor. Anzi la fidanzata, parlando con le altre compagne di avventura, si è lasciata scappare una confessione: “È sexy quando balla, all’inizio mi sembrava un po’ stupido ma invece sa fare tutto…”. Parole queste alle quali Mirko ha reagito molto male, al punto da gettarsi tra le braccia della single Greta. facendo arrabbiare la fidanzata Perla.

Alla fine però decide di reagire con la stessa moneta lasciandosi andare ad una serata di grande divertimento ed allegria con tutti i ragazzi e le fidanzate condividendo buona parte del suo tempo con il single Igor. I due ballano molto vicini e il bel single sembra non disdegnare la sua compagnia.

Perla lascerà Mirko per il single Igor a Temptation Island 2023?

La situazione tra Perla e Mirko a Temptation Island 2023 è appesa ad un filo che potrebbe spezzarsi da un momento all’altro. Entrambi, nei rispettivi villaggio dei single tentatori e tentatrici, hanno deciso di condividere la loro avventura con due persone. Mirko è sempre più vicino alla single Greta con cui si è lasciato anche andare ad un gesto “segreto” sotto un asciugamano, mentre Perla stanca del comportamento del fidanzato è un fiume in piena. “Gli sono stata dietro dal punto di vista lavorativo, gli sono stata dietro da un punto di vista mentale. Lui invece per me è stata la mia rovina” – dice Perla confessandosi alle compagne d’avventura per poi parlare del single Igor.

La ragazza è attratta dal single tentatore e non lo nasconde, anzi parlando della sua relazione con Mirko confessa: “che a 25 anni mi manchi quella cosa, é grave” – rivelando di sentirsi viva quando Igor le sta accanto. “Mi sento viva con lui” – precisa Perla che potrebbe sorprendere davvero tutti vivendosi la conoscenza con Igor a Temptation. Di fronte alle immagini di un possibile bacio tra il suo fidanzato e la single Greta, che Perla decida di vendicarsi baciando a sua volta il tentatore Igor?

