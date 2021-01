Il cantante mascherato 2021/ Diretta e maschere: Caterina Balivo in giuria

Il cantante mascherato 2021: anticipazioni e diretta prima puntata 29 gennaio

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione televisiva, venerdì 29 gennaio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Il cantante mascherato, vera rivelazione della televisione italiana che, lo scorso anno, con la vittoria di Teo Mammucari, ha letteralmente conquistato i telespettatori. Anche quest’anno, al timone del talent game show di Raiuno, ci sarà Milly Carlucci che, insieme alla giuria e alle maschere, farà compagnia ai telespettatori per cinque, prime serate. Anche quest’anno la conduttrice sarà affiancata dalla giuria che avrà il compito di giudicare le esibizioni e proverà ad indovinare, per prima, chi si nasconde sotto le maschere. Tra i giudici della seconda edizione de Il cantante mascherato, oltre ai confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo, troviamo due new entry ovvero Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo che torna in tv dopo l’addio a Vieni da me.



Le maschere di questa edizione del Il cantante mascherato

Chi si nasconde sotto le maschere de Il cantante mascherato 2021? L’identità dei vip che hanno accettato la sfida canora del programma di Raiuno è top secret. Pochissime persone sanno chi si nasconde sotto le maschere e compito della giuria, ma anche del pubblico è provare a capire chi possa essere l’identità misteriosa. In questa edizione, in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno in gara nove spettacolari maschere: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. Il pubblico, oltre a votare le varie esibizioni, ogni settimana, potrà provare ad indovinare l’identità di ciascun concorrente. Oltre alla voce, il pubblico potrà capire l’identità dei concorrenti anche grazie agli indizi che saranno svelati dalla conduttrice o dalle maschere stesse nel corso delle varie puntate.

Il pool investigativo

Grande novità della seconda edizione de Il cantante mascherato è la presenza, accanto alla giuria, di un vero e proprio pool investigativo composto da 30 detective. In platea saranno così presenti dei veri e propri investigatori il cui ruolo diventerà sempre più importante nel corso delle puntate. Anche i 30 detective avranno così la possibilità di provare ad indovinare l’identità dei concorrenti nascosti sotto maschere enormi e colorate e che potranno vedere dal vivo. Anche quest’anno, inoltre, le varie esibizioni saranno accompagnate dalle coreografie realizzate da Raimondo Todaro. L’appuntamento con la prima puntata de Il cantante mascherato 2021 è per questa sera su Raiuno. E’, inoltre, possibile seguire lo show in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay.



