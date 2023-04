IL CANTANTE MASCHERATO 2023, FINALE/ Diretta e vincitore: Squalo duetta con Solo e…

Diretta Il Cantante Mascherato 2023: commento live ultima puntata 22 aprile

Inizia la finale del Cantante Mascherato 2023 e Milly Carlucci promette grandi emozioni. “Questa sera diremo solo la verità perché smaschereremo tutti e nessuno potrà più nascondersi. Sei smascheramenti l’uno dietro l’altro…”, la promessa della padrona di casa. Che mostra il trofeo che si aggiudicherà il vincitore. Si parte con lo spareggio tra Stella e Squalo. Inizia quest’ultimo: “Il vantaggio degli squali è questo: se sono con l’acqua alla gola sono nel loro habitat naturale. Avete fatto fantasiose ricostruzioni“, dice rivolgendosi ai giurati.

“Mi sento come un vaso di terracotta che viaggia con vasi di ferro. Riflettete gente…”. Insieme ad un ospite d’onore come Bobby Solo canta Una lacrima sul viso e Zingara. Tra poco, Bobby Solo, canterà anche con Stella. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Il cantante mascherato 2023, anticipazioni e diretta finale

Questa sera, sabato 15 aprile, va in onda il sesto e ultimo appuntamento con Il cantante mascherato 2023, lo show condotto da Milly Carlucci. Durante la quinta puntata, è stato svelato il vip che si nascondeva sotto lo Scoiattolo Nero: Valeria Marini, che si aggiunge agli svelamenti dell’Ippopotamo/Mal, Cigno/Sandra Milo e Antonio Mezzancella, Colombi/Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Rosa/Valeria Fabrizi e Porcellino/Signora Coriandoli.

Sono sei le maschere rimaste in gara che si contenderanno la vittoria finale, ma la puntata finale di questa sera si aprirà con lo spareggio tra Squalo e Stella. Nel corso dello spareggio entrambi i cantanti mascherati duetteranno con Bobby Solo. Chi vincerà lo spareggio continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara, mentre la maschera sconfitta dovrà svelare la propria identità.

Le maschere della finale de Il cantante mascherato 2023

Dopo i primi sei svelamenti, sono rimaste sei maschere in gara a Il cantante mascherato 2023: Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Criceto, Stella e Squalo (uno tra questi ultimi due sarà eliminato a inizio puntata). A cercare di scoprire chi si cela sotto le mascherò, c’è il team di investigatori composto da Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. In studio anche Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, che contribuirà attivamente alle indagini insieme alla sua aiutante Rossella Erra. Nel corso della serata Christian De Sica si esibirà interpretando uno dei brani più celebri del grande Lelio Luttazzi (scomparso nel 2010), ovvero “Canto anche se sono stonato”.

Cosa succederà nella finale de Il cantante mascherato 2023?

Anche per questa ultima puntata tornerà “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio, Lino e Rosanna Banfi questa settimana potrebbe nascondere: Ornella Vanoni, Patty Pravo, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Donatella Rettore. Chi sarà il vincitore della quarta edizione de Il cantante mascherato? Ricordiamo i vincitori delle precedenti edizioni: Teo Mammucari con la maschera di Coniglio, Red Canzian con Pappagallo e Paolo Contincini che si nascondeva sulla la maschera di Volpe.

Ricordiamo, infine, che, come per tutti i programmi Rai, RaiPlay offre la possibilità di guardare la quinta puntata dello show del sabato sera di Rai 1 in streaming collegandosi al sito o scaricando l'apposita applicazione.











