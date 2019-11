Il collegio 4, 3a puntata/ Espulsi e diretta: gita fuori porta, l’arrivo di Chiara e Andrea

ANTICIPAZIONI IL COLLEGIO 4 TERZA PUNTATA

Il collegio 4 torna in onda martedì 5 novembre, in prima serata su Raidue, con la terza puntata. Il docu-reality, giunto alla quarta stagione, continua ad appassionare il pubblico confermandosi uno dei programmi più seguiti dai giovanissimi. La scorsa puntata, animata dall’eliminazione di Alysia Piccamiglio che non ha superato la prova d’ingresso, dall’elezione, come rappresentati di classe, di Roberta Zacchero e George Ciupilan e da Alex Djorgevich e Sara Piccione che sono stati i peggiori alunni della settimana ha incollato davanti ai teleschermi 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Durante la scorsa puntata, gli studenti del collegio, ambientato nel 1982, inoltre, sono stati alle prese con la prima lezione di aerobica e con il primo computer che ha dato il via alla nuova era informatica. Cosa accadrà, invece, questa sera? Un’altra settimana di lezioni sta per prendere il via e per i collegiali ci saranno davvero tantissime sorprese.

IL COLLEGIO 4: GITA SCOLASTICA

Nella terza puntata de Il collegio 4, i ragazzi che hanno affrontato e superato la seconda settimana di lezioni, saranno alle prese con numerose sorprese. Come sempre, non mancheranno le lezioni su diverse materie e le relative interrogazioni che porteranno anche a punizioni importanti per chi non riuscirà a soddisfare gli insegnanti. Tra le novità della terza puntata ci sarà un grande annuncio da parte del preside che renderà felici i collegiali. Per gli studenti, infatti, è in programma una gita scolastica che permetterà a tutti i partecipanti anche di trascorrere la notte fuori dal convitto. Tutti, naturalmente, dovranno rispettare le regole e non infrangere gli ordini del corpo docente, pena una punizione esemplare che potrebbe consistere anche nell’espulsione.

LA SFIDA DI CALCIO AL COLLEGIO

La quarta edizione de Il collegio è ambientata nel 1982, anno in cui l’Italia vince i Mondiali di calcio con la Nazionale guidata da Enzo Bearzot. Ancora oggi, quella vittoria, è rimasta nel cuore di tutti gli amanti del calcio e per i collegiali ci sarà l’occasione di vivere l’adrenalina della gara. La squadra de Il collegio 4, infatti, sfiderà in casa la squadra di un altro istituto. Gli studenti, inoltre, si confronteranno anche con innovative lezioni di musica e con la scoperta della street art. Nonostante le tante sorprese, però, il clima, all’interno del collegio, non sarà sereno. Qualcuno, infatti, si metterà in guai seri rischiando addirittura l’espulsione. Chi sarà?

IL COLLEGIO 4, L’ARRIVO DI CHIARA E ANDREA

Grande novità della terza puntata de Il collegio è l’arrivo, all’interno del collegio, di due nuovi studenti che, probabilmente, prenderanno il posto di Benedetta Matera e Alysia Piccamiglio. La prima è andata via poco dopo l’inizio della prima settimana non sopportando la lontananza dalla famiglia mentre la seconda è stata obbligata a lasciare il collegio non avendo superato l’esame di ammissione. Al loro posto, così, arriveranno Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio. Entrambi hanno 17 anni e sono fidanzati. Stanno insieme dallo scorso novembre e, come coppia, affronteranno gli altri collegiali che, tra alti e bassi, hanno comunque trovato un equilibrio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA