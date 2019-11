IL COLLEGIO 4, PAGELLE 3A PUNTATA/ Claudia Dorelfi sarà espulsa? Chiara e Andrea, la coppia delude…

Pagelle terza puntata Il Collegio 4

Per una che se ne va, due che arrivano. Quella che dovrebbe andarsene da Il Collegio 4 è Claudia Dorelfi, la 14enne romana apostrofata come “coatta” e “rude” a causa soprattutto del suo linguaggio nudo e crudo e del suo modo di fare da bulla. Claudia non ha paura di niente, ma questo non è positivo. Nella vita, come anche a scuola, è necessario un po’ di spirito di autoconservazione, oltre che di autocontrollo. Con il pretesto della “risata”, Claudia si caccia spesso in situazioni pericolose. Non sa, infatti, che “lo scherzo è bello quando dura poco” e che “a scherzare col fuoco ci si brucia”. Un po’ come quando ha tirato in ballo Maggy Gioia nella storia della campanella, continuando a sostenere che fosse stata lei a rubarla. Ipotesi a dir poco improbabile, dal momento che Maggy è un’allieva modello. Ed è anche quel “fuoco” a cui si accennava in precedenza: accesa la miccia, è quasi impossibile spegnerlo. Per questo la Gioia ha quasi “tifato” per l’uscita di scena di Claudia, pur ammettendo che un po’ le dispiace. Voto: 7.

Il Collegio 4: Chiara e Andrea “in cambio di” Claudia Dorelfi?

Claudia Dorelfi sarà espulsa da Il Collegio 4? In attesa di scoprirlo, è tempo di conoscere meglio le new entry Chiara e Andrea. La coppia di fidanzati non è stata accolta benissimo dal resto del gruppo. Soprattutto da Roberta: quest’ultima non ha dimostrato una grande solidarietà nei loro confronti. Volendo preservare l’unità e l’armonia del gruppo, la Zacchero ha esagerato ed esasperato la situazione con un quantomai inopportuno sciopero della fame. Roberta, infatti, si è indignata quando ha visto i due fare una cena migliore della loro, con hamburger e patatine al posto del capitone. Convocata dal preside, però, è tornata sui suoi passi e ha iniziato a ragionare. Voto: 6. Che dire invece della coppietta? Difficile valutarli adesso, dal momento che nella seconda parte sono quasi spariti.

Francesco Cardamone in lacrime (di nuovo)

La vera sagoma de Il Collegio 4 è Francesco Cardamone. Esilaranti (almeno per chi guarda) le clip di lui che si taglia i capelli, non una, come tutti gli altri allievi, ma ben due volte. Non contento del look del ragazzo, infatti, il signor sorvegliante ha ben deciso di offrire a Francesco una seconda possibilità. Francesco potrà risottoporsi alla “tortura” (così dice lui) della sedia del barbiere per eliminare quel fastidioso ciuffo che gli ostacola la visuale. Ma il poverino preferirebbe essere convocato dal preside, piuttosto che tagliare ulteriormente tra le lacrime e lo sconvolgimento generale. La prima a sostenerlo è Mariana Aresta, la sua migliore amica. Seguono a ruota tutti gli altri. Dopo l’inevitabile cedimento, Francesco finisce davvero dal preside e gli fa velatamente intendere che lui non può capire: “Perché è pelato!”. Voto: 8 (all’ironia ma soprattutto al coraggio).



