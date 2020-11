Il Collegio 5 ed.2020/ Diretta e concorrenti: eliminato e le pagelle di metà corso

ANTICIPAZIONI IL COLLEGIO 2020 PUNTATA 17 NOVEMBRE

Martedì 17 novembre, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Il collegio 5. Per i ragazzi che, catapultati nel 1992 hanno dovuto fare i conti con rigide regole che hanno creato diversi disordini all’interno del convitto, è arrivato il momento di capire come sta procedendo il proprio percorso scolastico. Dopo una settimana di presidenza con la professoressa Petolicchio, tornerà il preside Bosisio che non concederà sconti a nessuno e sarà pronto a punire qualsiasi intemperanza. Durante la quarta puntata de Il collegio i ragazzi riceveranno le temutissime pagelle di metà corso. Al termine della settimana, agli studenti saranno consegnate le pagelle che decreteranno il loro destino: solo chi riuscirà ad ottenere la sufficienza potrà continuare la propria avventura e indossare una nuova tenuta: l’ambita giacca rossa.

LA GITA FUORI PORTA

La quarta puntata de Il Collegio 5 regalerà momenti di aggregazione tra gli studenti che vivranno anche delle bellissime esperienze. Per la prima volta, infatti, gli alunni avranno la possibilità di poter partecipare alla realizzazione di un vero e proprio videoclip musicale sulle note della canzone di Luca Carboni “Ci vuole un fisico bestiale”. La classe de Il collegio del 1992, inoltre, avrà la possibilità anche vivere l’ebbrezza di una gita fuori porta. La classe, infatti, andrà alla scoperta di Anagni e dello storico palazzo di Bonifacio VIII. Le sorprese, però, per i collegiali non finiranno qui perchè nel Collegio Regina Margherita di Anagni arriveranno due nuovi studenti. Come saranno accolti dal resto della classe?

NUOVE ESPULSIONI IN ARRIVO A IL COLLEGIO 2020?

L’aspetto più difficile per gli studenti è rispettare le rigide regole previste dal regolamento Il Collegio 2020. Nelle scorse settimane, gli studenti hanno dato vita a vere e proprie rivolte e non sono mancati i provvedimenti disciplinari che hanno portato anche alle espulsioni di alcuni ragazzi. L’ultima ad essere stata espulsa è stata Aurora Morabito che, in seguito all’episodio di cui è stata protagonista, ha lasciato anche i social di fronte alle minacce degli haters. Cosa accadrà, invece, questa sera? Altri studenti rischieranno l’espulsione? I nuovi collegiali riusciranno ad adattarsi alla nuova vita o saranno i destinatari di nuovi provvedimenti disciplinari? Lo scopriremo questa sera.



