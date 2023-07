Il giocatore – Rounders, la storia vera che ha ispirato il film/ Chi è Il pokerista Joel “Bagels” Rosenberg

Il giocatore – Rounders: la trama del film ispirato a Joel Rosenberg, detto “Bagels”

Il contesto cinematografico ci ha spesso abituati a storie avvincenti di ogni tipo e genere che non sempre sono unicamente frutto dell’abilità di sceneggiatori e registi. E’ comune infatti che determinate pellicole nascano ispirandosi a fatti realmente accaduti o persone realmente vissute. E’ questo il caso de Il giocatore – Rounders. Il film – in onda questa sera su La7, 24 luglio, alle ore 21.15 – prende infatti spunto da un pokerista di New York realmente esistito di nome Joel Rosenberg.

La trama de Il Giocatore – Rounders racconta di un uomo di nome Mike McDermott, promettente studente di Giurisprudenza ma anche appassionato di poker. Il giovane è costretto ad abbandonare la strada del gioco d’azzardo per amore di una donna di nome Jo ma per una serie di vicissitudini deciderà nuovamente di riprendere quella passione. Un amico avrà a che fare con un debito piuttosto oneroso con un boss pericoloso; il protagonista si affiderà alle sue doti di pokerista per tentare di risollevare le sue sorti.

Il giocatore – Rounders: l’incontro tra gli sceneggiatori del film e il pokerista “Bagels”

Come anticipato, Il giocatore – Rounders è un film ispirato a fatti realmente accaduti, o meglio; ad una persona realmente esistita. Si tratta di un certo Joel Rosenberg, detto “Bagels”, vissuto a New York e scomparso nel 2014 in seguito ad un attacco cardiaco. Gli sceneggiatori Brian Koppelman e David Levien erano ancora agli albori della stesura della pellicola e, alla ricerca di un’ispirazione, incapparono proprio nel pokerista newyorkese.

L’incontro tra Brian Koppelman, David Levien – sceneggiatori de “Il giocatore – Rounders” – e Joel Rosenberg avvenne in un generico locale di New York. Dopo una breve chiacchierata fu chiaro che l’uomo potesse essere realmente una fonte di ispirazione per la nuova pellicola basata sul mondo del poker. Da quella conoscenza pare sia nata anche un’amicizia molto stretta e i racconti di “Bagels” sul mondo del gioco d’azzardo furono fondamentali per la realizzazione del film. In seguito ad un improvviso arresto cardiaco, Joel Rosenberg è passato a miglior vita nel maggio del 2014. Come tributo, gli sceneggiatori Brian Koppelman e David Levien decisero di omaggiarlo con l’articolo “Requiem for a Rounder”.

