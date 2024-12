Il Grinch, film di Italia 1 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier

Sabato 21 dicembre 2024 , andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, il film d’animazione del 2018 dal titolo Il Grinch. La pellicola è diretta dai registi Yarrow Cheney e Scott Mosier e si ispira al celebre romanzo del Dr. Seuss datato 1957. La colonna sonora ha la firma del compositore e cantante Danny Elfman, autore delle musiche della celebre saga animata de I Simpson. Il doppiaggio originale del film Il Grinch vanta alcuni nomi molto amati del mondo dello spettacolo: Benedict Cumberbatch, diventato famoso a livello internazionale per il personaggio di Sherlock Holmes nell’omonima serie tv; Rashida Jones, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Karen Filippelli nella serie tv The Office; Kenan Thompson, uno tra i volti del Saturday Night Live; infine Angela Lansbury, indimenticabile Jessica Fletcher nella serie televisiva La signora in giallo.

Il protagonista del film Il Grinch è invece doppiato in lingua italiana da Alessandro Gassmann, diventato famoso nel 1997 per la sua interpretazione ne Il bagno turco di Ferzan Özpetek.

La trama del film Il Grinch: uno scontroso essere dal cuore piccolo che cambierà vita

Il Grinch è ambientato nella cittadina di Chi Sarà dove gli abitanti assomigliano ai comuni essere umani e sono conosciuti con il nome di Chi Saranno.

Tutti attendono con impazienza l’avvento del Natale, tranne un cittadino che da più di 50 anni trascorre questo periodo in modo cupo e per nulla divertente: il Grinch.

Costui è una creatura diversa dalle altre, dal carattere scontroso e irritabile e dall’aspetto molto particolare, dato il suo pelo verde fosforescente e un cuore due volte più piccolo rispetto a quello di tutti gli altri.

Data la sua indole, il protagonista ha deciso di vivere lontano dal resto della comunità in un’oscura caverna con l’unica compagnia del suo cagnolino Max.

Le uniche occasioni in cui scende in città sono per fare la spesa, trovando anche in questi casi il modo per dare tormento alle persone presenti. Nel frattempo una bimba di nome Cindy Lou decide di chiedere a Babbo Natale un aiuto per sua madre, oberata di lavoro e impegnata a crescere da sola lei e i suoi fratelli, ma il Grinch le dice in modo sarcastico che l’unico modo in cui il suo desiderio possa essere ascoltato è quello di incontrare Babbo Natale di persona.

La bambina decide allora di tendere una trappola a Babbo Natale aiutata da alcuni amici, mentre il Grinch, di fronte ad una festa ancora più bella degli anni passati, inizia a dare il tormento a tutti i Chi Saranno per rovinare questo evento. Pian piano i motivi di questo odio verso il Natale verranno alla luce, e Cindy Lou riuscirà per la prima volta a fare festeggiare questa giornata al temutissimo Grinch.