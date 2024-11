Il Grinta, diretto da Henry Hathaway

Sabato 9 novembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:40, il film western del 1969 dal titolo Il Grinta. La pellicola è diretta dal regista Henry Hathaway, considerato uno dei maestri di questo genere cinematografico con progetti come Pugni, pupe e pepite (1960), Poker di sangue (1968) e Il solitario di Rio Grande (1971) e che lanciò in modo definitivo la carriera di Marilyn Monroe con Niagara (1953). Le musiche hanno invece la firma del compositore Elmer Bernstein, che nel corso della sua carriera ha ottenuto ben 14 nomination ai Premi Oscar, di cui uno vinto per le colonne sonore di Millie (1968).

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood John Wayne, conosciuto nell’ambiente come “The Duke”, volto di numerosi lungometraggi western di grande successo, come Iwo Jima, deserto di fuoco (1949), La battaglia di Alamo (1960) e I comanceros (1961). Al suo fianco l’attore e cantante Glen Campbell, che aveva esordito sul grande schermo nel 1965 ne L’ultimo tentativo di Robert Mulligan, e l’attrice e ballerina Kim Darby, volto di numerose serie tv anni ’60 tra cui Star Trek, Il dottor Kildare e Bonanza.

La trama del film Il Grinta: uno sceriffo anziano vendica una giovane allevatrice

Il Grinta racconta la storia dello sceriffo Ruben J. “Rooster” Cogburn (John Wayne), conosciuto nella zona per la sua abilità nell’arrestare i criminali ma che, sopraffatto da alcune difficoltà della vita, ha deciso di abbandonare per sempre il suo ruolo. Nel frattempo giunge in città la giovane Mattie Ross (Kim Darby), arrivata sul posto con un unico obiettivo: scoprire la verità sulla morte di suo padre. L’incontro con Il Grinta sarà fondamentale per la ragazza, infatti i due inizieranno a dare la caccia a Chaney, un criminale che, secondo Mattie, sarebbe responsabile dell’assassinio di suo padre. La situazione diventa ancora più complicata quando l’uomo si unisce alla banda di Ned Pepper (Robert Duvall), un vecchio avversario del protagonista.

Mattie inizia a nutrire alcuni dubbi sui metodi de Il Grinta, così chiede aiuto al ranger La Boeuf (Glen Campbell) e, giorno dopo giorno, il trio riesce a trovare un equilibrio e ad essere sempre più affiatato. Finalmente il gruppo riesce a raggiungere la banda di Pepper e a scovare Chaney, ma lo scontro non andrà come avrebbero sperato infatti, nonostante il bandito venga ucciso da Il Grinta, Mattie verrà morsa da un serpente velenoso e riuscirà a salvarsi per un soffio, mentre La Bouef perderà la vita a causa di un colpo di pistola che si rivelerà fatale.