Il leone chi è?/ Video, indizi: Albano, Pappalardo o Giusti? (Il cantante mascherato)

Chi è il Leone de Il cantante mascherato di Raiuno? E’ sempre più forte la curiosità di scoprire chi si nasconde dietro la maschera del leone, una delle più amate e votate della prima edizione dello show campione di ascolti di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Durante la prime due puntate il leone si è fatto apprezzare per la sua presenza sul palco dove ha portato due brani di impatto. Nella prima puntata ha cantato “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, ma prima ha lanciato un indizio ai giudici: “la caccia è aperta, fossi in voi invece di parlare tanto, mi preoccuperei, perché le prede siete voi”. Una vera e propria sfida alla giuria che ha ipotizzato dietro la maschera potesse esserci Adriano Pappalardo, Michele Placido e Al Bano Carrisi. La seconda performance, invece, ha diviso la giuria visto che il leone ha portato sul palco il brano “È la mia vita”. Nonostante la doppia voce, Ilenia Pastorelli è convinta si tratta di Albano, Guillermo Mariotto non cambia idea e resta su Adriano Pappalardo, ma sono Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna a fare un nuovo nome: quello di Max Giusti.

Il leone de il Cantante Mascherato: tutti gli indizi

Durante le prime due puntate, il Leone ha rivelato una serie di indizi utili a capire chi si possa nascondere dietro la maschera del re della foresta. “Io sono forte, sono sicuro e determinato. Quando studiavo mi colpì moltissimo il tallone d’Achille. Il mio ancora non ho scoperto qual è, se lo sapessi comunque non lo direi perché non voglio essere abbattuto da nessuno. questo posto per me rappresenta il contatto con le mie radici ed esprime la gioia del ritorno e soprattutto sprigiona una magia unica Questa corazza mi sembra per preservare la mia anima dagli altri che hanno sempre voglia di aprire le tue cicatrici, sono cose del passato ancora vive dentro di me, allora cerco sempre di costruirmi un muro intorno, un riparo. La libertà per me è tutto, anche quando la tua esistenza non è come vorresti, devi avere fede” ha detto nella prima puntata. A questi indizii ha poi aggiunto: “mi sento come Cristoforo Colombo che parte alla scoperta di nuove terre. Tutto quello che sono lo devo all’amore di mio padre, ha seminato certezze, mi ha insegnato a non arrendermi mai. Con l’amore diventi un uomo con le ali”. Tra gli altri indizi che potrebbero rivelarsi utili per scoprire la vera identità del leone ricordiamo anche quelli rivelati a Tv Sorrisi e Canzoni: “quando giriamo negli studi indossiamo un casco e un mantello per nascondere la nostra identità. E abbiamo vicino una persona della nostra stessa corporatura vestita uguale”.

Il leone de il Cantante Mascherato: i commenti del web

Chi si nasconde dietro la maschera del Leone de Il cantante mascherato? Dopo la prima esibizione buona parte della giuria e del pubblico è coesa a pensare che dietro le vesti del re della foresta ci possa essere Al Bano Carrisi. Un pensiero comune anche al popolo del web che durante la diretta dello show di Milly Carlucci ha twittato: “#illeone è Albano #IlCantanteMascherato”, ma c’è anche chi scrive “E #illeone signore e signori oscilla tra Mario Biondi e Al Bano con seconda voce troppo troppo troppo presente di Fausto Leali #IlCantanteMascherato”. Non mancano però dei nomi outsider come quello di Antonio Mezzancella: “Io adoro il leone!!!! #illeone #ILCANTANTEMASCHERATO #IlCantanteMascherato @ilcantantemascheratorai PER ME È @antomezzancella” oppure c’è chi ipotizza “È Francesco Cicchella???@RaiUno #illeone #IlCantanteMascherato”. A sorpresa anche il web punta su Max Giusti: “Vabbè dai @Max_Giusti esci fuoriiiii #illeone #IlCantanteMascherato” scrive un utente. Che possa esserci davvero il bravissimo imitatore dietro la maschera del Leone?



