Se vi steste chiedendo dove poter mangiare il miglior hamburger del mondo, allora siete nel posto giusto. E’ stata infatti stilata la classifica dei luoghi dove si può assaporare il panino più gustoso sulla faccia della terra. Ok, forse gli hamburger non rientrano proprio nella categoria del cibo più salutare e poco calorico in assoluto, ma in ogni caso è bene concedersi qualche strappo ogni tanto, soprattutto se tutti i prodotti del “panino” siano di qualità.

Ma torniamo alla domanda iniziale, dove si può mangiare il miglior hamburger al mondo? The World’s Best Burgers, la classifica dei migliori panini, pubblicata da Cook del Corriere della Sera, ha svelato l’arcano. Ma attenzione, perchè chi era già pronto a prenotare un aereo per volare negli Stati Uniti sarebbe meglio che cambi destinazione visto che, dopo anni di scettro consegnato ai fast food d’oltre oceano il miglior hamburger del mondo è stato individuato in Spagna.

IL MIGLIOR HAMBURGER DEL MONDO: LA SPAGNA TRIONFA

Il riferimento è alla catena Hundre Burgers, dislocata in varie città spagnole, e che è stata considerata quella dove si cucina il miglior hamburger del mondo in assoluto. Si tratta di una catena artigianale che è gestita da due amanti degli hamburger e che hanno girato il globo proprio per scoprire tutti i segreti del miglior panino e realizzarlo loro stessi.

Un lavoro certosino quello del sito Burgerdudes, il portale che ha realizzato la The World’s Best Burgers, giunto a conclusione della classifica dopo aver provato centinaia di hamburger e panini in varie parti del globo, precisamente 830 ristoranti in 62 Paesi. A far propendere per la scelta spagnola, oltre ovviamente alla carne di assoluta qualità e alle salse scelte, anche il pane utilizzato, un panino al latte demi brioche, con l’aggiunta di polpette che si sciolgono in bocca.

IL MIGLIOR HAMBURGER DEL MONDO: MEDAGLIA D’ARGENTO PER PIZZA LOVES EMILY

Inoltre l’hamburger iberico viene definito saporito ma anche innovativo quindi perfettamente al passo con i tempi. In seconda posizione, con la medaglia d’argento, nella classifica del miglior hamburger al mondo si è piazzata l’America, e precisamente Pizza Loves Emily, fast food che ha sede a New York (doppia sede, una a Brooklyn l’altra a West Village), ex vincitore per anni della medaglia d’oro. Nella guida il panino viene definito una “esperienza culinaria imperdibile”, elogiando anche l’ottima pizza prodotta.

Infine, in terza posizione, Au Cheval, altri hamburger americani che si possono consumare a Chicago e New York. Cook si domanda se nell’elenco dei panini compaia anche l’Italia e purtroppo il nostro Paese non è stato inserito nelle prime 25 posizioni, quindi quelle giudicate al top. In questa classifica ovviamente comandano gli Stati Uniti con ben 10 ristoranti, poi l’Inghilterra con Londra (4), il Brasile, e le europee Svezia, Danimarca, Scozia e Germania oltre alla sopracitata Spagna, che ha ottenuto il riconoscimento principale.