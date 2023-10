Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 10 ottobre 2023: l’uomo misterioso di Delia

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 10 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che dopo aver tenuto il mistero sul cliente che il giorno prima si era rifiuta di servire, Delia decide di essere del tutto sincera con Clara, con la quale si è confidata. La venere confessa alla collega cos’è realmente successo con quell’uomo proveniente dal suo passato, e che ora è sposato. Nel frattempo, Maria ci rimane molto male quando scopre da Vittorio che Vito non potrà tornare a Milano in tempi brevi. Il contabile, molto richiesto al Paradiso per risolvere alcuni problemi, deve ancora trattenersi in Australia per i suoi affari di famiglia.

Matteo è alla ricerca di lavoro. Salvo lo viene a sapere, quindi decide di comunicarlo a Marcello, nella speranza che possa aiutarlo. Il posto vacante di Vito come contabile al magazzino potrebbe essere una soluzione da non sottovalutare…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 10 ottobre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Adelaide ha preso la sua decisione: per recuperare il rapporto con Odile, dovrà allontanarsi a tempo indeterminato da Milano. Solo così può sperare di ricucire il legame con la figlia che credeva morta per tanto tempo. Il problema sarà informare Marcello, e quando quel momento arriva, lui resta molto turbato. La Contessa ha scelto di trasferirsi a Ginevra

Adelaide dovrà però prendere un’altra decisione. Dopo il suo arrivederci, villa Guarnieri sarà piuttosto vuota. Quando accade qualcosa di inaspettato tra Flora e la stessa Contessa, quest’ultima trova una soluzione: la stilista e Umberto potranno trasferirsi lì, dove vivranno insieme a Tancredi e Matilde. In questo modo, la Villa sarà meno vuota.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide, ancora triste per il rifiuto della figlia Odile, riceve un importante quanto inaspettato gesto di solidarietà da parte di Umberto e Flora, che nel frattempo si sono riappacificati dopo che il Guarnieri ha giurato di essere innamorato solo di lei. La stilista infatti si è offerta di parlare con Odile, facendo leva sul fatto che siano quasi coetanee e che quindi può capirla meglio di chiunque altro, per cercare di convincerla ad aprire un dialogo con sua madre. La Contessa quindi decide di partire per Ginevra.

Al Paradiso arriva finalmente Tullio, il fidanzato di Elvira, e Salvatore ne resta deluso, capendo di non poter competere con lui. Maria continua ad avvicinarsi a Matteo, mentre Vito è sempre più lontano in Australia. Delia intravede un uomo sconosciuto in boutique che lei si rifiuta di servire.











