Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 12 aprile: Marco ha dei sospetti su Tancredi

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 12 aprile, ci svelano che Marco ha dei dubbi su Tancredi: il giovane giornalista non capisce per quale motivo suo fratello continui a torturarsi riguardo alla famosa notte dell’incendio in fabbrica. In quel drammatico incidente, il Sant’Erasmo senior è rimasto ferito a una gamba pur di salvare la vita a Matilde. Tancredi quindi cercherà di sviare i sospetti del fratello minore, il quale, non convinto, indagherà per conto suo per cercare di trovare la verità. Intanto Vito fa un ultimo disperato tentativo per riconquistare Maria, ma ogni sua azione non va come lui sperava. Per questo il contabile prende una decisione drastica e molto difficile: partire per l’Australia e dimenticarsi di lei.

Nel frattempo Gemma è preoccupata per Marco: i suoi pensieri sono rivolti a Tancredi e non riesce a darsi pace perché vorrebbe aiutarlo. La giovane Zanatta gli sta vicino cercando di supportarlo, e tra i due ex amanti c’è un riavvicinamento.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 12 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Salvatore ha notato che da quando la Contessa è partita Marcello e Ludovica stanno passando più tempo insieme del dovuto. Nonostante nel cuore e nei pensieri di Barbieri ci sia solo Adelaide, Salvatore suggerisce all’amico di andarci cauti con la Brancia… Infine Marco ha una conversazione con Vittorio riguardo l’incendio della fabbrica. Le parole del pubblicitario fanno riflettere il giovane Sant’Erasmo che comincia ad avere dei forti sospetti su Tancredi: che l’incidente non sia stato un caso ma sia stato provocato appositamente dal fratello?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma è decisa a sposare Roberto così da dare a suo figlio la famiglia che merita, ma non può fare a meno di ripensare ai suoi momenti con Marco. Quest’ultimo, intanto, si riavvicina al fratello Tancredi quando quest’ultimo accetta la sua proposta di acquistare il Paradiso Market da Vittorio. Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, ma comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile. Rimasto solo a Milano, il giovane Barbieri e Ludovica trovano il modo di riappacificarsi.

Clara e Francesco legano dopo aver scoperto di essere entrambi innamorati di qualcuno che non li ricambia – lei di Alfredo, la cui storia con Irene è diventata seria, lui di Maria, che lo vede solo con un amico, nonostante sia ancora arrabbiata con Vito che le ha mentito. I due si fingono quindi innamorati l’uno dell’altro per fare ingelosire Alfredo e Maria, e proseguono con la loro farsa.











