Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 aprile: Adelaide, un regalo per Marcello

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 13 aprile, ci svelano che aiutandola sempre più spesso con le cene e feste del Circolo, Marcello si è molto riavvicinato a Ludovica, anche se lui ribadisce che tra loro la storia è finita poiché nei suoi pensieri c’è solo la Contessa. Eppure un evento finirà per metterli pericolosamente in intimità, fino a cedere a un momento di debolezza. Tuttavia, quando Marcello riceverà un regalo di Adelaide, la passione di Barbieri per la donna si riaccende, facendogli dimenticare ogni cosa. La Contessa ha forse paura di perdere il suo giovane amante?

Terra amara/ Anticipazioni 13 aprile: Fekeli fa il grande passo con Hunkar

Intanto Francesco vuole fare il passo decisivo con Maria e approfittare del licenziamento di Vito dal Paradiso. Il giovane barista intende infatti dichiararsi alla siciliana ed è pronto a correre il rischio. Salvatore e Palma, però, sono molto contrari alla cosa e non ritengono sia opportuno, non solo perché andrebbe a danneggiare il suo rapporto con Maria, ma perché potrebbe compromettere anche il suo lavoro. E se poi Vito lo venisse a scoprire?

Beautiful/ Anticipazioni 13 aprile: Grace ha scoperto tutto, Carter e Paris...

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 13 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marco ha ormai dei sospetti su Tancredi e lo crede coinvolto nel tragico incidente della fabbrica. I dubbi si sono trasformati in realtà e il giornalista vorrebbe indagare oltre, però il fratello cerca di sviare ogni minimo sospetto. A quel punto il giovane Sant’Erasmo, da buon giornalista, si mette a cercare indizi che possano confermare le sue teorie. E alla fine giunge a una scoperta sconcertante che potrebbe cambiare radicalmente ogni cosa. Incluso il suo rapporto col fratello maggiore. Tancredi ha davvero dato fuoco alla sua amata azienda? Qual è la verità dietro l’incidente? E soprattutto Marco confiderà a Matilde ciò che ha scoperto al riguardo?

Un posto al sole/ Anticipazioni 12 aprile: Damiano, grossa delusione da Viola

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma è decisa a sposare Roberto così da dare a suo figlio la famiglia che merita, ma non può fare a meno di ripensare ai suoi momenti con Marco. Quest’ultimo, intanto, si riavvicina al fratello Tancredi e lo aiuta a superare il dolore alla gamba che si è ripresentato. Marco crede che lui sia coinvolto nell’incidente alla fabbrica e ne parla con Vittorio, al quale espone i suoi dubbi. Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, ma comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile. Rimasto solo a Milano, il giovane Barbieri e Ludovica trovano il modo di riappacificarsi.

Francesco si comporta da buon amico con Maria, ma vorrebbe dichiararsi. Vito, invece, falliti i suoi tentativi di riconquistare la giovane stilista, decide di partire per l’Australia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA