Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 13 ottobre: Vittorio ruba l’idea di Matilde?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 13 ottobre: Vittorio, lo slogan “grazie” a Matilde

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 13 ottobre ci dicono che da quando è stato convinto da Roberto a contribuire alla campagna di solidarietà per le vittime del Vajont, Vittorio non riesce a trovare uno slogan adeguato per farsi pubblicitaria. Una lettera scritta da Matilde, però, potrebbe dargli l’idea vincente che sta cercando. Il problema è che non sarebbe frutto del suo ingegno, bensì uno slogan rubato…

Veronica è sicura che Ezio otterrà presto l’annullamento del divorzio, così, come gesto di altruismo, invita Gloria a cena. In questo modo, la donna vuole dimostrare a se stessa di non provare affatto alcuna rivalità con lei, e che, nonostante la liberazione della madre di Stefania, tra lei ed Ezio va tutto a gonfie vele.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 13 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che tra Maria e Flora si sta lentamente accendendo una rivalità a suon di bozzetti. Quando Paola sprona quest’ultima ad osservare le ultime creazioni della ragazza, la stilista ancora non è convinta del talento della siciliana. Adelaide è ancora scossa dalla sua rottura con Umberto, ed è chiaro che non l’ha dimenticato. Marcello cerca di convincere la Contessa ad andare avanti con la sua vita. E se sotto questo atteggiamento amichevole ci fosse dell’altro?

Infine, Vittorio scopre, con grande sorpresa, che il suo slogan pubblicitario per la campagna di solidarietà alle vittime del Vajont è stato selezionato come vincente. Lui è al settimo cielo, ma il problema si pone quando Matilde tornerà al Paradiso. Al momento la Frigerio è fuori città, e non ha detto a nessuno perché è andata via, né quando sarà di ritorno. Qualcosa ci dice che tra i due scoppieranno scintille…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, il disastro del Vajont è entrato nelle trame della soap. Tutti al Paradiso si danno da fare, come meglio possono, per aiutare gli sfollati sul luogo della tragedia. Da quando Gloria è tornata una donna libera, Veronica teme che la donna possa rappresentare un ostacolo al suo matrimonio con Ezio. Infatti quest’ultimo non ha ancora chiesto l’annullamento, e ci sta ancora lavorando… Intanto, la madre di Stefania decide di darsi da fare per partecipare all’evento solidale del Paradiso per le vittime del Vajont.

Il comportamento di Clara nei riguardi della perpetua continua a peggiorare. Le due arrivano ad alzare la voce. Di fronte a tale litigio, lo zio sacerdote non può che minacciare la nipote: Clara dovrà tornare al paese. L’unico tentativo potrebbe essere andare ad abitare con Irene. Maria è triste per via dei commenti cattivi di Flora sui suoi bozzetti. Quest’ultima continua ad essere una minaccia per Adelaide, ma forse potrebbe essere arrivato il momento giusto per boicottarla. Ezio rassicura Veronica: l’avvocato è ottimista riguardo l’annullamento del matrimonio con Gloria.

