Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 settembre: Umberto ricatta Adelaide…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 16 settembre

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda il 16 settembre, svelano che Veronica si oppone al rientro di Gemma a Milano, ma Ezio vuol dare una seconda possibilità di redenzione alla giovane Zanatta perché crede che se lo meriti. La donna è però titubante: riuscirà il suo compagno a convincerla?

Intanto, Gloria attende una risposta affermativa per poter presenziare alla festa di fidanzamento di Stefania. Infatti, la ragazza spera che la madre possa avere il permesso per poter uscire dal carcere anche solo per una sera di svago e divertimento.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 16 settembre: Umberto ha un piano per Adelaide…

Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle signore del 16 settembre ci dicono inoltre che la figlia di Anna, Irene, giunge a Milano e per la famiglia Amato è fonte di gioia: la piccola viene accolta nel migliore dei modi. Intanto, proseguono le tensioni al Paradiso delle Signore: tutta colpa di Adelaide che si è messa in testa di far fuori Flora. In questo modo, però, non fa altro che seminare odio all’interno del negozio annunciando la scelta di Flora di abbandonare il grande magazzino milanese.

La situazione è delicatissima, dato che Adelaide ha intenzione di cercare una nuova stilista al posto della giovane verso cui prova disprezzo, ma Umberto si fa avanti e ha un piano per sedare le sue ire, che lentamente si trasformerà in un ricatto in piena regola. Come ha anticipato l’attore Roberto Farnesi, Umberto si troverà al centro di un’importante trama nelle prossime puntate: sarà forse questa?

Il Paradiso delle signore, dove eravamo rimasti: Gemma è a Milano ma nessuno lo sa…

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma chiama a casa Colombo per chiedere alla madre il permesso di tornare a casa, ma la donna glielo impedisce. In realtà la giovane ha mentito a tutti e si trova già a Milano, dopo il suo periodo di punizione al convento. Il segreto di Gemma viene però scoperto da Umberto, che la incontra per caso e rivela tutto ad Ezio, il quale decide di riportare la figliastra a casa. Intanto, Maria ritorna dallo stage a Roma e appare cambiata.

Impressionato da lei, Vittorio progetta grandi cose per lei. Intanto proseguono gli scontri al Paradiso, con Agnese che si scaglia contro Adelaide, dopo esser stata riportata al lavoro da Vittorio. Le tensioni in atelier non si placano e proseguono anche nei giorni successivi. Agnese e Adelaide non si parlano, poi Flora si rende conto che il motivo delle tensioni è proprio lei ed il suo rapporto con Umberto. Così la giovane decide di licenziarsi.











