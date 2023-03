Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 23 marzo: Roberto ha un’idea per Gemma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 23 marzo, ci svelano che è arrivato il momento tanto atteso per Ezio: quello in cui inaugurerà la sua nuova fabbrica. Per l’occasione ci sono anche Gloria e Veronica, e tra le due c’è molta tensione. Tutti al Paradiso sono un po’ giù di morale dopo aver saputo del nuovo magazzino di fronte che farà concorrenza. Soprattutto c’è molta delusione perché sia Matilde che Flora andranno a lavorare lì. Maria è certamente quella che si sente tradita più di tutti perché credeva che Flora fosse sua amica, oltre che collega, e si chiede perché le abbia mentito finora. Vittorio cerca di animare la sua grande famiglia, cercando di rassicurare tutti i suoi dipendenti a non temere per il futuro. Nonostante la delusione, Matilde riesce a convincere Flora ad aiutare Maria per la collezione per l’ultima volta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 23 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, i sogni futuri di Roberto con Mario sembrano sfumare: il pubblicitario riceve una brutta notizia che getta tutto in discussione, e ora la loro attività rischia di non vedere mai la luce. Tuttavia qualcosa potrebbe aiutarlo a sperare ancora. Il Paradiso organizza la sfilata di Maria dove commesse e modelle indossano i suoi abiti da sposa. Vedendo Gemma portarne uno, Roberto ha un’illuminazione. Un’idea che potrebbe riscattare entrambi dalla loro difficile situazione. Gloria non riesce più a sopportare l’idea di vedere Ezio felice con Veronica, quindi confessa ad Armando di aver preso una decisione drastica per non provare più questo dolore.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma decide di accettare la proposta dei suoi genitori: crescerà il figlio con loro e lo spaccerà come suo fratello. Vittorio vede il mondo crollargli addosso: Matilde gli rivela i piani del marito di costruire un magazzino rivale al Paradiso, e che oltretutto lei dovrà dirigere. Anche Flora lo tradisce per seguire Umberto, pure lui coinvolto nel progetto imprenditoriale di Tancredi. Vittorio a quel punto può solo contare sull’appoggio di Adelaide, che ha cacciato di casa i Sant’Erasmo, delle commesse e dei suoi pochi fedeli, che restano al suo fianco. Irene nutre dei dubbi sulla fedeltà di Vito verso Maria e incarica Alfredo di indagare. Per coprire l’amico, il magazziniere è costretto a dire una bugia. Maria, delusa dal tradimento di Flora, la affronta. Anche Adelaide è rimasta molto male dalla scelta di Matilde di voltare le spalle al Paradiso e la tratta con freddezza.

