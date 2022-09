Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 settembre: Adelaide si allea con Matilde?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 27 settembre: Clara è scomparsa…

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 27 settembre ci dicono che è arrivato il giorno in cui Stefania deve presentare fuori città il suo libro. Intanto Vittorio non sa come coprire l’assenza di Agnese, partita con Anna qualche giorno fa, quindi propone a Paola di dare una mano nell’atelier.

Clara non è riuscita a passare il suo periodo di prova al Paradiso, quindi è stata licenziata. Da quel giorno, nessuno sembra averla più vista. Cosa le sarà successo? A quel punto, Don Saverio si affida a Gemma, nella speranza che la aiuti a ritrovarla. La ragazza è forse fuggita perché non riusciva a sopportare l’idea di aver perso il lavoro? Gemma cercherà di fare il possibile per rintracciare l’ex commessa.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 27 settembre: Adelaide si confida con Matilde

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Ezio racconta a Gloria di come la loro figlia si stia impegnando per farla uscire di prigione. Intanto, Adelaide è ancora rimasta ferita nel vedere come Umberto e Flora siano sempre più innamorati. Per la prima volta, la Contessa ammette di aver giocato male la sua partita a scacchi contro l’uomo che l’ha ferita, dichiarandosi sconfitta: Umberto è troppo abile negli affari, quindi deve pensare a un altro modo per batterlo.

Per questo motivo, Adelaide si confida con Matilde, e le dice di voler cedere le quote del Paradiso per uscirne definitivamente. Sarà forse l’inizio di un’alleanza tra le due donne? Come vi avevamo anticipato, la Contessa e la nuova arrivata stringeranno un forte legame, unite contro Umberto…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Salvatore è rimasto solo a Milano, e già sente già la solitudine per la partenza di Anna e di Agnese. Intervengono Marcello e Armando che cercano di tenergli su il morale. Ma non sarà per niente facile. Intanto, Matilde è rimasta sconvolta dalle richieste di Tancredi, e non sa cosa fare. Marco e Adelaide la invitano a rimanere in villa ancora per qualche giorno, così da schiarirsi le idee.

Clara è stata una settimana di prova stressante, e alla fine del suo tirocinio viene scartata. Irene quindi la manda via. Al Paradiso giungono però ottime notizie: Il Paradiso Market verrà venduto in tutte le edicole italiane. Questo è un buon motivo per tutti per festeggiare. Flora è entusiasta per il traguardo raggiunto, così lei e Umberto, più innamorati che mai, decidono di celebrare questo successo con un brindisi. Tutti al Paradiso sono felici, tranne Adelaide che assiste al momento di gioia e amore della coppia e ne soffre terribilmente, anche se non vuole darlo a vedere.

