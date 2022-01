Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: Zanatta è preoccupata

IL PARADISO DELLE SIGNORE: ECCO COS’È SUCCESSO NELLE ULTIME PUNTATE

Anche oggi, 20 gennaio 2022, torna il Paradiso delle Signore: facciamo il punto su quanto accaduto fino ad ora, e vediamo le anticipazioni per la puntata odierna. Veronica è preoccupata e teme che il suo rapporto con Ezio possa essere compromesso dalla presenza della Moreau. Per dissipare i suoi dubbi comincia a rovistare tra le pagine dell’agenda del marito alla ricerca di una prova tangibile, ma viene scoperta dal Colombo che le chiede spiegazioni. La donna non si fa trovare impreparata e gli dice che sta cercando il documento di morte di sua moglie perché teme che per distrazione possa finire nella mani di Gemma o Stefania. Ezio la tranquillizza replicando che lo ha nascosto alla Palmieri, ma Veronica non si ferma e ricordandosi quello che ha raccontato Stefania si reca nel magazzino del Paradiso e con la scusa di volere l’indirizzo del fioraio dove le Veneri hanno acquistato il mazzo di fiori per la Moreau, riesce a prelevare dal cassetto le chiavi dell’appartamento di Gloria. Una volta dentro la Zanatta comincia a rovistare tra le cose personali della donna e scopre una fotografia che ritrae la commessa con Ezio abbracciati. A questo punto prende con sé la foto e si reca di nuovo al magazzino per rimettere le chiavi al proprio posto senza essere vista da nessuno. All’uscita dal Paradiso aspetta Ezio perché vuole parlargli, ma l’uomo deve partire per un viaggio di lavoro con Umberto Guarnieri e sarà lontano da casa tutto il giorno.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: la confusione di Melek

Nella soap il Paradiso delle Signore la presenza di Tina al Paradiso ha attirato molta più clientela intenzionata a farsi fare un autografo e anche ad acquistare qualche capo di abbigliamento. Vittorio Conti parla del successo riscosso con la diretta interessata e decide di organizzare un evento dove vede all’interno della galleria la presenza dell’Amato, Tina sembra essere entusiasta della proposta. Chi invece non è affatto contenta è Agnese che vorrebbe vedere sua figlia riprendere a cantare, se ritorna a lavorare al Paradiso potrebbe rinunciare al suo sogno di cantante e non mettere più piede su un palco. Umberto Guarnieri ha dato ordine ad alcuni suoi collaboratori fidati di indagare su Dante Romagnoli, a carico dell’uomo pare non esserci nulla di compromettente, per questo decide di accettare la sua collaborazione per recuperare la commessa americana e convince Vittorio ad accettare la collaborazione del suo rivale in amore. Conti a malincuore accetta ma non riesce a togliersi dalla mente che è stato proprio Dante a far naufragare il suo matrimonio con Marta.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: Steffy e Liam notte di passione

IL PARADISO DELLE SIGNORE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 20 GENNAIO 2022: ZANATTA PREOCCUPATA DALLA MAMMA, DANTE E BEATRICE…

Le anticipazioni della puntata del Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 20 gennaio 2022 ci raccontano che la Moreau una volta tornata a Milano scopre una bella sorpresa nel suo appartamento: Armando, come ordinato dalle Veneri, ha fatto trovare alla donna tanti bei fiori come augurio per il suo compleanno. Gloria però sospetta che qualcuno abbia rovistato tra le sue cose personali e chiede ad Armando se ha dato le chiavi del suo appartamento a qualcuno, l’uomo risponde che solo lui ha avuto accesso all’appartamento. Veronica intanto è piena di dubbi e paure e Gemma capisce che c’è qualcosa che turba la madre nonostante in famiglia faccia di tutto per nascondere la sua tensione.

Una vita/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: piano di Sabina e Roberto in fumo?

La ragazza viene invitata dalla contessa Di Sant’Erasmo a Villa Guarnieri, ma la Zanatta ha la testa tutta da un’altra parte, è preoccupata per la madre che non risponde alle sue domande nonostante è evidente che c’è qualcosa che la turba. In questo momento la donna si sente sola, con un grosso problema da risolvere senza potersi confidare con nessuno, per questo non riuscendo più a comportarsi con naturalezza con i suoi cari decide di affrontare Ezio mettendolo davanti alla verità dei fatti. Dante cerca di accaparrarsi le simpatie di Beatrice, visto che lo affiancherà nella stesura del contratto che lo vede partecipe del progetto americano a favore del Paradiso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA