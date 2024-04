Il paradiso delle signore, Danilo D’Agostino rivela: “Matteo farà un gesto estremo”/ Clamorosa anticipazione

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Danilo D’Agostino: “Marcello farà un gesto estremo”

Nell’ultima stagione de Il paradiso delle signore ci sono state molte new entry tra cui il misterioso fratello di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) Matteo Portelli che ha il volto di Danilo D’Agostino e proprio quest’ultimo è stato ospite nella puntata di oggi de La Volta Buona. Ha concesso una breve intervista alla padrona di casa ma si è sbilanciato con qualche anticipazioni e qualche spoiler su cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Rai1.

L’arrivo di Matteo e del suo misterioso passato, infatti, ha portato scompiglio nella vita di Maria Puglisi. La giovane stilista che ha il volto di Chiara Russo sarà divisa tra l’amore il fidanzato storico Vito Lamantia (Elia Tedesco) e appunto il personaggio interpretato da Danilo D’Agostino che nella puntata di oggi de La volta buona ha fornito delle clamorose anticipazioni su Il paradiso delle signore: “Matteo farà un gesto estremo, estremo nel senso che prenderà una decisione. È sempre l’eterna lotta tra cuore e stesa, bisogna seguire i sentimenti o la ragione”

Il paradiso delle signore, Maria chi sceglie tra Vito e Matteo?

E per quanto riguarda il triangolo amoroso formato da Maria, Vito e Matteo che ha tenuto banco in tutta questa stagione de Il paradiso delle signore, dalle anticipazioni si scopre che Maria farà la sua scelta. La giovane stilita a Parigi rifletterà sulla sua situazione sentimentale e capirà di essere innamorata di Matteo. Presa la sua decisione avrà un confronto con Vito con cui farà chiarezza rivelandogli che quello che prova per lui è affetto e non amore ed è meglio chiudere la loro relazione.

E non è tutto, perché dagli spoiler sulle prossime puntate del Paradiso si scopre che Maria rivelerà alla sua famiglia di essersi lasciata con Vito, non ci sarà più nessun matrimonio e questa scelta farà tutt’altro che piacere al padre Ciro che reagirà in maniera furiosa. Tuttavia Matteo prima proporrà a Maria di fuggire e poi svanirà nel nulla…

