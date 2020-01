Il Pavone chi è?/ Video, indizi: “sono l’esatto opposto” (Il Cantante Mascherato)

Il Pavone potrebbe aver svelato la propria identità già nei suoi primi minuti in scena. Nel corso della prima puntata de Il Cantante Mascherato, questo personaggio ha infatti esordito con una frase che non sembrerebbe lasciare spazio ad alcun dubbio: “il pavone non passa la vita a preoccuparsi se piace o no, cerca solo di essere splendente”. A tradirlo, quella parola, “Splendente”, che sembra ricondurlo a una canzone che ha reso celebre una nota diva della musica italiana, Donatella Rettore. Del resto, ha spiegato il misterioso cantante, “tutti nella vita abbiamo portato una maschera, la mia è solo più evidente, più sfrontata”; tuttavia, è bene non confondere la persona dal personaggio: “sono l’esatto opposto della maschera che indosso”, dice. Nel corso dell’intervista che precede l’esibizione di rito, il personaggio ha ammesso inoltre di aver scelto la maschera del Pavone per distaccarsi fortemente da ciò che ha caratterizzato fino a oggi la sua carriera: “ho scelto di essere il Pavone perché con questo costume addosso voglio essere una persona diversa”, ha spiegato. “Il Pavone non si preoccupa del tempo che scorre, perché sta bene così”. Gli indizi, però, non sembrano ricondurre in alcun modo all’ipotesi iniziale, dal momento che la Rettore per “splendere” non ha mai dovuto indossare nessuna maschera.

IL PAVONE: CHI È? LA PAROLA ALLA GIURIA

Il Pavone si è distinto tra i personaggi de Il Cantante Mascherato con l’esibizione sulle note di “Mi Vendo”, celebre brano portato al successo da Renato Zero. Anche su di lui, come per l’Angelo, si è aperto il dibattito sul genere, complice una tonalità che ha contribuito a seminare numerosi dubbi: se per tutti, fino al video di presentazione, si trattava quasi certamente di un uomo, al momento dell’esibizione alcune sfumature potrebbero aver svelato una voce completamente femminile. A convincersi di questo, anche Patty Pravo, “soprattutto per le cose iniziali della clip, dell’inflessione, se no potevo pensare a un Ivan Cattaneo”. Dello stesso parere, anche Ilenia Pastorelli, che dalla giuria ha ammesso: “all’inizio pensavo fosse un uomo, poi ho capito che potrebbe essere una donna. Ha una forza vocale importante – ha sottolineato l’attrice – potrebbe essere una donna”. Sull’identità della maschera misteriosa, però, la giuria de Il Cantante Mascherato continua a brancolare nel buio: alcuni hanno infatti ipotizzato che dietro la maschera si nascondano Alexia o Serena Autieri, altri hanno puntato su Heather Parisi o Rossella Brescia. Il popolo del web, però, sembra aver già le idee chiare e, dopo aver ascoltato numerosi indizi, ha puntato i riflettori su tre nomi ben precisi: Donatella Rettore, Emanuela Aureli e l’ex protagonista di Tale e Quale Show Federico Angelucci.

VIDEO, IL PAVONE: IL CANTANTE MASCHERATO

