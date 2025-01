Il principe e la ballerina, film su Rete 4 con Marilyn Monroe

Lunedì 6 gennaio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, a partire dalle ore 16:10, il film di genere commedia sentimentale Il principe e la ballerina. Si tratta di una pellicola del 1957 realizzata nel Regno Unito è uscita con titolo originale The Prince and the Showgirl. La regia è quella illustre di Laurence Olivier, una della più grandi star del cinema e del teatro che ricevette ben due Oscar alla carriera, di cui uno prima di ottenerlo per il film Amleto.

Il soggetto e la sceneggiatura del film Il principe e la ballerina sono ideati e scritti da Terence Rattigan mentre il montaggio è stato curato da Jack Harris. Il film è stato prodotto dalla Marilyn Monroe Productions con le musiche della colonna sonora ideate da Richard Addinsell mentre la scenografia è frutto del lavoro di Roger K. Furse.

I protagonisti del film Il principe e la ballerina sono lo stesso Laurence Olivier e la splendida Marilyn Monroe, la sesta attrice più grande del mondo secondo l’American Film Institute. Completano il cast Sybil Thorndike, Jeremy Spenser, Richard Wattis e Paul Hardwick.

La trama del film Il principe e la ballerina: un reale tutto d’un pezzo e un’esuberante showgirl

Ne Il principe e la ballerina, ci troviamo nella città di Londra agli inizi del Novecento in particolare nell’anno 1911. È un periodo particolarmente importante dal punto di vista politico per il Regno Unito in quanto siamo alla vigilia dell’incoronazione di quello che poi passerà alla storia come re Giorgio V. Questo è un evento rilevante anche dal punto di vista internazionale tant’è che ne prendono parte diversi regnanti che arrivano da tutte le parti del mondo tra cui il principe Carlo, che al momento gode del titolo di Principe reggente di un piccolo Stato il cui nome è quello della Carpazia.

Il nobile arriva in un contesto civile e sociale completamente differente dal proprio stato ed è per questo che si concede qualche libertà, come quella di prendere parte ad uno spettacolo in un famoso locale notturno della città londinese durante il quale fa la conoscenza di una bellissima ballerina di nome Elsa. Lei ha origini americane e, come tante altre showgirl che arrivano dagli Stati Uniti d’America, ha un carattere decisamente esuberante che potrebbe metterlo in cattiva luce nei confronti del proprio popolo e dei propri detrattori politici.

Tra i due nasce prima un’amicizia che con il passare del tempo sfocia in vero e proprio amore. Tra l’altro la donna si dimostra particolarmente adatta per la vita di corte e per tutto quello che questo significa. Entrando maggiormente del merit,o la ballerina riesce a risolvere una difficile controversia di corte che con un colpo di genio spazza via. Loro vorrebbero avere una vita di felicità ma gli impegni della corona tengono per il momento Carlo lontano da questo obiettivo. Tuttavia si promettono vicendevolmente di sposarsi non appena il figlio di Carlo, Nicola, salirà al trono come tradizione e legge della Carpazia vuole. A quel punto i due piccioncini potranno convolare a nozze e realizzare il loro sogno d’amore.