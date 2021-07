Il teologo musulmano contro il look delle pallavoliste/ “Siete figlie della castità”

Il teologo musulmano Ihsan Senocak ha attaccato su Twitter il look delle pallavoliste turche, protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020, accusandole di essere poco caste nei loro completi da volley: “Figlie dell’Islam! – ha twittato – siete i sultani della fede, della castità, della moralità e della modestia… non dei campi sportivi”. Il riferimento del religioso è al nome della squadra di pallavolo turco femminile, atlete note come “le sultane della rete”.

“Voi siete figlie di madri che si sono astenute dal mostrare il loro naso per pudore – ha aggiunto -. Non siate vittime della cultura popolare. Siete la nostra speranza e la nostra preghiera”. Senocak su Twitter è seguito da quasi un milione di persone e il suo post ha ricevuto circa 50 mila ‘mi piace’, 30.000 retweet. Tra questi, anche molte critiche, anche dai suoi connazionali turchi.

Teologo musulmano nella bufera: “Così le demoralizzi”

Alcuni hanno accusato il teologo musulmano che ha attaccato le pallavoliste turche di aver demoralizzato la squadra turca, che ha perso con l’Italia 3-1 dopo aver portato a casa una storica vittoria con la Cina. Senocak, che è molto attivo e seguito sui social (un milione di follower anche su Facebook, 862 mila su Instagram) non è nuovo a questo genere di commento.

Nel 2017 aveva fatto parlare di sé per aver criticato i padri che permettono alle figlie di andare all’università in jeans e “con le sopracciglia curate”, ricordando loro che tale concessione aprirà loro le porte dell’inferno. La Turchia aveva perso 3-1 contro l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo al termine di una partita al cardiopalma.

