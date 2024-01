Il Tre “Fragile”, pagelle canzone Sanremo 2024/ Un brano che sembra non avere un centro, ma con suoni curiosi

Il Tre, chi è il rapper in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Fragile

Il Festival di Sanremo 2024 vedrà il debutto di numerosi artisti esordienti. Tra questi spicca Il Tre, giovanissimo rapper romano che calcherà per la prima volta nella sua carriera il prestigioso palco dell’Ariston. Il suo è un rap sgangherato ma con tocchi estremamente affascinanti, ed è sicuramente uno dei rapper in maggiore ascesa nel corso degli ultimi anni. Partito dai bassifondi dell’auto-produzione e dell’indipendenza, forse per questo è tra gli artisti meno conosciuti in gara.

Il debutto al Festival arriva dopo una lunga gavetta, durante la quale si è messo in gioco e senza passare per la strada dei talent televisivi. Il pezzo che porta in gara a Sanremo 2023, dal titolo Fragile, è figlio di quel crossover tra rap e musica commerciale che ha fatto la fortuna delle radio e del mercato negli ultimi anni.

Pagelle Fragile, canzone de Il Tre a Sanremo 2024: un brano strano, ma affascinante

Fragile de Il Tre è un pezzo strano: a livello musicale, è forse il meno centrato tra tutti i 30 brani che compongono il concorso del Festival. Eppure in queste sue stranezze si potrebbero trovare altrettanti motivi di fascino: al di là del ricorrere delle pallottole, che della vita gangsta dei rapper è divenuta metafora sentimentale, il pezzo si sposta su suoni e arrangiamenti sempre diversi, in modo sgangherato ma a suo modo curioso. Prima chitarra e poi calipso, i ritmi si spostano e i toni cambiano d’accento.

Forse Il Tre non sa davvero cosa fare della canzone e il brano, forse, non sembra avere un centro ben specifico. Tuttavia, dentro la confusione e nei suoi continui cambi di suono, ci si può trovare qualcosa di interessante, e paradossalmente coerente.











