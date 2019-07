IL VOLO/ 10 anni di carriera, di musica, amicizia e fedeltà (Battiti Live)

Il Volo sono tra i protagonisti del secondo appuntamento di Battiti Live, l’evento musicale dell’estate giunto alla sua diciassettesima edizione e condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci su Italia 1. Tra i cantanti ospiti anche il trio dei tre tenori nato, musicalmente parlando, nel programma televisivo “Ti lascio una canzone”. Correva l’anno 2009 quando tre giovanissimi ragazzi partecipavano al programma di successo di Antonella Clerici cambiando per sempre le loro vite. Un successo straordinario che ha portato Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble a diventare artisti di fame internazionale al punto da collaborare con star del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo. Non solo, i tre ragazzi hanno anche trionfato a Sanremo con il brano “Grande Amore” oltre a riempire i più importanti palazzetti e teatri di Italia e del mondo.

Il Volo, 10 anni di carriera: “questo è un anno speciale”

Il 2019 è senza alcun dubbio un anno importante per i tre tenori de Il Volo che hanno celebrato quest’anno dieci anni di carriera. Intervistati dai microfoni di Radio Italia Live, i cantanti hanno dichiarato: “per noi questo è un anno speciale, aspettavamo con tanta attesa 2019. Il primo brano che abbiamo cantato insieme nel 2009 è stato ‘O sole mio. Quest’anno festeggiamo 10 anni di musica, amicizia e fedeltà”. Sul finale poi la notizia bomba: “a fine anno arriverà un progetto, il meglio” hanno detto Piero, Ignazio e Gianluca lasciando presagire che il 2019 si concluderà con qualcosa di davvero speciale. Tra i prossimi impegni del trio c’è un lungo tour europeo che li vedrà esibirsi dapprima nelle più importanti capitali europee e successivamente in America Latina. Non solo, nel 2020 hanno annunciato un lungo tour che li vedrà protagonisti anche negli Stati Uniti e Canada. Tra tutte le location dove si sono esibiti ce ne è una davvero speciale: l’Arena di Verona. “Possiamo dire che è il posto più suggestivo non solo d’Italia ma di tutta Europa. Cantare all’Arena di Verona è per noi un grande sogno, ma anche una grande responsabilità” hanno sottolineato i tre tenori.

Il Volo: “Grazie al nostro manager Torpedine stiamo realizzando i nostri sogni

A giocare un ruolo decisivo nella carriera de Il Volo è stato Torpedine, il manager che li ha aiutati a realizzare tutti i loro sogni. Poi è arrivato il grande successo, la fama internazionale con concerti a New York e Giappone. “Noi cantavamo e basta. Non ci conoscevamo, è stato il produttore del programma Ti lascio una canzone a unirci. Grazie al nostro manager Torpedine stiamo realizzando i nostri sogni” hanno raccontato ai microfoni di Radio Italia i tre cantanti che, nonostante i concerti sold out, i milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono riusciti a mantenere i piedi ben saldi a terra. “L’importante è non perdere mai quell’essere bambini, che a volte ti aiuta a stare con i piedi per terra” hanno confessato i tre tenori precisando “noi abbiamo ancora quella voglia di fare musica e di divertirci, soprattutto sul palcoscenico, dove siamo ancora quei bambini che hanno voglia di spaccare tutto”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA