Il volo/ Il triste annuncio ai fan di Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto

I tre ragazzi membri de Il Volo saranno ospiti questa sera da Alessandro Cattelan nel suo nuovo show di varietà “Da grande” in onda in prima serata su Rai uno per due domeniche consecutive. Recentemente il trio, nonostante la delusione dei fan, è stato costretto a posticipare il suo tour “10 Years – Live” al 2022 annunciando intanto le date nelle città di Taormina, Milano, Torino e Roma.

Nell’attesa del tour, i tre ragazzi hanno voluto omaggiare Ennio Morricone con un concerto celebrativo, trasmesso in diretta su Rai 1, tenutosi all’arena di Verona lo scorso 5 giugno. Il trio si è esibito accanto all’orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota.

Il volo, pronti per entusiasmare nuovamente il pubblico live

Nati nel 2009, Il Volo è composto da Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, tre ragazzi giovanissimi che grazie alla loro bravura sono in grado di incantare il pubblico. Da sempre, infatti, amano entusiasmare il proprio pubblico attraverso concerti dal vivo. Purtroppo, a causa del Covid-19 il tour è stato posticipato, ma nonostante questo, il trio è sempre pronto per ripartire più carico che mai e questa pausa forzata renderà i loro spettacoli più belli che mai.

Dopo aver annunciato alcune nuove date del tour i ragazzi hanno affermato di volerne annunciare altre in base anche alle future misure di prevenzione, nella speranza che queste con il passare del tempo diventino sempre meno stringenti.

