Il Volo/ “Noi ortiamo il patrimonio musicale italiano in giro per il mondo”

Il Volo ospiti all’evento The beauty of family

Il Volo, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, tornano protagonisti nell’evento The beauty of family. Si tratta del X Incontro mondiale delle famiglie, dal tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità” al via da mercoledì 22 giugno con il Festival delle famiglie intitolato “The beauty of family”, e si concluderà domenica 26 giugno con l’Angelus di Papa Francesco. Un’altra grande occasione per ascoltare il talento dei tre giovanissimi tenori conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.

Il Volo: “Quando ci esibiamo c'è sempre emozione”/ “Canteremo per Papa Francesco”

Con oltre 22 milioni di dischi venduti e 250 milioni di streaming, i ragazzi del Volo sono gli ambasciatori della musica italiana in tutto il mondo. Dopo una serie di performance in Italia, il trio è pronto a partire da luglio in giro per il mondo con il loro primo tour post Covid. Ad attenderli prima l’Europa, poi il Giappone e infine il Nord America e l’Australia.

IL VOLO CANTA AL DALLARENALUCIO/ L'omaggio a Lucio Dalla con Caruso commuove

Il Volo: “Ennio Morricone? Rappresenta il genio di saper estrapolare”

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo sono pronti a portare in giro per il mondo il loro ultimo album dedicato alle grandi opere di Ennio Morricone. “Affrontando questo progetto abbiamo dovuto studiarlo un po’ e conoscerlo. Rappresenta il genio di saper estrapolare, attraverso un’immagine, un’emozione attraverso la musica guardando le immagini dei più grandi registi al mondo” ha rivelato Ignazio Boschetto in intervistato daHot Corn. Il disco, dal titolo “Il Volo sings Morricone”, è una dedica al genio assoluto di Ennio Morricone.

Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble/ Lui: "Sono felice"

Infine il trio parlando della loro carriera ha precisato: “noi non siamo antichi, siamo classici. Noi portiamo il patrimonio musicale italiano in giro per il mondo e lo facciamo conoscere ai nostri coetanei, senza farlo morire. Noi cerchiamo di dare il buon esempio, trasmettendo amore per quello che facciamo e gratitudine alle persone che ci aiutano durante il nostro cammino. Ci criticano? Pazienza…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA