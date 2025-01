Si chiama Michelle Bertolini, la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo. Un grande amore quello nato tra il cantante del trio di tenori italiano più famoso al mondo e la ex Miss Venezuela che hanno deciso di celebrare il loro sentimento con un doppio matrimonio. Il primo è stato celebrato nel comune di San Lazzaro di Savena (BO) e successivamente la coppia ha pronunciato per una seconda volta il lieto “si” nella splendida cornice di Villa Sola Cabiati, a Tremezzina, sul lago di Como condividendo questo momento così speciale con pochissimi amici e familiari. Dopo la cerimonia la coppia di neo sposi ha ufficializzato il matrimonio postando una serie di foto sui profili social che hanno fatto impazzire i fan. A corredo degli scatti anche una canzone del trio de Il Volo: Capolavoro, il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2024.

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Ignazio Boschetto e la bella Michelle Bertolini che in passato si è fatta conoscere in ambito sportivo come giocatrice di tennis. Poi a causa di un infortunio al ginocchio ha dovuto abbondare il tennis ricostruendo la sua vita professionale.

Chi è Michelle Bertolini, la fidanzata di Ignazio Boschetto

Classe 1994, Michelle Bertolini non è solo la fidanzata di Ignazio Boschetto, ma anche la moglie. La bella Michelle è nata in Venezuela, ma le sue origini sono italo-venezuelane e in passato ha conquistato il titolo di Miss Venezuela. Dopo anni dedicati al mondo del tennis, la bella Michelle oggi è un imprenditrice visto che ha fondato a Caracas il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini. Non solo, tra le sue passioni c’è anche il buon vino e infatti lavora anche come in import ed export di vini italiani in Venezuela.

L’incontro con Michelle è stato determinante nella vita privata e sentimentale di Ignazio Boschetto che ha ritrovato l’amore dopo una lunga relazione con l’ex fidanzata Ana Paula Guedese, ballerina e coreografa.