“Il Volo non si divide, rassegnatevi”: silenzio rotto da Ignazio, Piero Barone e Gianluca/ “Liti? Ci sta”

Il Volo si divide? Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble

Il Volo si divide? È questa l’indiscrezione che da mesi circola attorno ai tre tenori Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Tutto è nato quando in un programma radiofonico ci stata una piccola discussione tra Piero e Gianluca. Quest’ultimo dichiarava di voler fare dei cambiamenti e di spaziare tra più generi mentre Barone non era d’accordo. Lo scambio di battute è durato poco ma da allora siti e giornali hanno ipotizzato che i tre fossero pronti a sciogliersi.

A chiarire definitivamente che Il Volo non si scioglierà sono stati i tre tenori prima ospiti da Fiorello a VivaRai2 e poi, più di recente, ospiti da Verissimo da Silvia Toffanin. Intervista che oggi Canale 5 ha voluto riproporre. Ignazio Boschetto, infatti, ha dichiarato: “Il Volo non si divide, rassegnatevi” E subito dopo ha aggiunto: “Stando tutti i giorni insieme, a volte ci dimentichiamo delle telecamere. Non volevamo discutere, ma anche se fosse qualche discussione ci sta, succede in tutte le famiglie”. Insomma, i tanti fan di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble possono stare tranquilli: Il Volo non si divide.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto: “Il Volo si separa? Siamo un gruppo unito non ci scioglieremo”

Mentre impazzano i rumor sulla separazione de Il Volo, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto in questi mesi hanno smentito ovunque tale indiscrezione. A Febbraio, ospiti da Fiorello a VivaRai2 Gianluca Ginoble ha ammesso: “Hanno detto di tutto Piero prende lezioni da solo, poi sono pure cattivi hanno scritto Gianluca va in America perché ci sono delle ragazze che rovinano i dubbi.” E subito dopo ha aggiunto che la verità è un’altra e non hanno nessuna intenzione di sciogliersi: “Noi siamo un gruppo unito, coeso e non ci scioglieremo come gli altri.”

In seguito, a fine marzo, sono intervenuti a Domenica In da Mara Venier ed anche in quell’occasione hanno smentito che Il Volo si divide, Piero e Gianluca hanno spiegato: “In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene un po’ l’equilibrio ed è Ignazio perché io e Piero siamo un po’ la destra e la sinistra, poli opposti.” aggiungendo che in quella famosa intervista Piero non c’era.











