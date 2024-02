Il Volo si sciolgono? Roberto Alessi fa chiarezza/ “Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble…”

Roberto Alessi fa chiarezza su Il Volo: “Si scioglieranno? No, non si separano”

È bastato un piccolo screzio durante un programma radiofonico tra Piero Barone e Gianluca Ginoble per far ipotizzare che il trio de Il Volo si scioglierà a breve ma adesso sulla questione è intervenuto Roberto Alessi per fare chiarezza. Andando con ordine, durante un’intervista a Radio Numer 1, tra Piero Barone e Gianluca Ginoble c’è stata un po’ di tensione riportata da siti e giornali. In seguito è intervenuto persino Fiorello durante il suo show VivaRai2 per fare un appello a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

A rendere più seria la presunta crisi tra i ragazzi de Il Volo, però, è stato il magazine Chi che nel numero scorso ha rivelato un’indiscrezione che circola. Sembrerebbe che Piero Barone da tempo abbia intenzione di intraprendere la carriera da solista. Qual è la verita? A rivelarla adesso ci ha pensato il direttore di Novella2000 Roberto Alessi: “Una bella notizia! I ragazzi de Il Volo non si separano.” Insomma, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non si sciolgono e continueranno a fare musica insieme. Del resto il trio è reduce dal successo al Festival di Sanremo 2024 con Capolavoro.

“Il Volo sarà ospite da Fiorello a VivaRai2”: esclusiva lanciata da Roberto Alessi

E non è tutto, perché Roberto Alessi non solo ha rivelato che Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non si separano ma anche che presto saranno ospiti da Fiorello a VivaRai2 dove tra gag, sketch e risate si parlare anche delle voci sulla loro separazione.

Del resto, lo stesso Fiorello nel suo show mattutino di Rai2 pochi giorni fa aveva fatto un appello a Il Volo: “Io faccio un appello al Volo: già ho sofferto tanto per gli 883, “soffersi” molto per Benji e Fede, che ve lo dico a fare per i The Giornalisti. Per non parlare dei Pooh, però loro si lasciano e poi si riprendono. Ma il gruppo che mi ha fatto più male sono i Totti e Ilary.” E subito dopo ha aggiunto: “Non fate scherzi, litigare ci sta, però sappiate che già nell’ambiente si parla di voi per questo. Ma no, il Volo non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno.”

