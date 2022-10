Ilaria D’Amico/ La verità sulla “presunta” crisi con Gigi Buffon?

ILARIA D’AMICO OSPITE A “DOMENICA IN”

Ci sarà anche Ilaria D’Amico nel sempre ricco cast di ospiti del pomeriggio di “Domenica In”: la sesta puntata del talk show condotto da Mara Venier su Rai 1 vedrà infatti protagonista pure la 49enne giornalista e conduttrice televisiva romana, da tempo compagna di Gianluigi Buffon e pronta a tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Di questo ma non solo parlerà l’ex volto noto di Sky Sport negli studi del rotocalco del weekend del servizio pubblico, tra continui rinvii del format di cui si parlava e le voci di una presunta crisi col portiere del Parma, oramai mandate in archivio.

Come accennato, Ilaria D’Amico sarà quest’oggi ospite di “Domenica In” per dare finalmente qualche anticipazione sul nuovo programma che presto dovrebbe partire su Rai 2. Al momento non se ne sa molto e, anzi, è da prima dell’estate che si parla del ritorno in televisione di una delle giornaliste più apprezzate: ma tra rumors e indiscrezioni alla presentazione dei nuovi palinsesti il programma non figurava tra quelli che sarebbero partiti subito. Il quotidiano ‘il Foglio’, sempre bene addentrato nelle questioni che riguardano gli intrecci tra piccolo schermo e politica, ha scritto che il format doveva inizialmente partire ai primi di settembre, prima di slittare a fine ottobre.

ILARIA D’AMICO: L’ARRIVO DEL NUOVO PROGRAMMA E LA PRESUNTA CRISI CHE…

Il motivo? Se quello ufficiale parla di “ritardi”, il giornale suggerisce però anche unpresunto “riequilibrio” nella squadra degli autori dopo le elezioni politiche dello scorso 25 settembre che avrebbero cambiato un po’ gli orientamenti a Viale Mazzini. In attesa di capire quando partirà ufficialmente il nuovo programma di Ilaria D’Amico, va ricordato che Antonio Di Bella, direttore per il genere Approfondimento in Rai, lo aveva presentato come “leggero ma allo stesso tempo irriverente, emozionale, empatico e coinvolgente”.

Tuttavia, nella lunga chiacchierata che la giornalista avrà con Mara Venier verrà quasi sicuramente toccato un altro argomento che da anni infiamma il gossip, ovvero le nozze con Buffon che non arrivano ancora e quei rumors circa una loro crisi. “La reazione di Gigi e dei figli? A casa sono stati molto contenti che tornassi a lavorare dopo un anno e mezzo in cui sono stata costantemente a casa” aveva detto la D’Amico che a proposito dei pettegolezzi ha raccontato di come abbia impedito a Buffon di pubblicare delle smentite. “Lui voleva farla, ma gli ho detto che tanto tra un mese lo riscriveranno e se non smentisci di nuovo a quel punto sembrerà che sia vero…”. Malelingue messe a tacere: almeno fino al prossimo spiffero…











