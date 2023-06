Ilaria D’Amico nuova conduttrice di Agorà?/ Il retroscena su Monica Giandotti

Ilaria D’Amico, posizione “traballante” dopo gli ascolti bassi del talk show su Rai2

E’ ormai una costante delle ultime settimane ritrovarsi a raccontare od osservare aneddoti, novità e indiscrezioni nel merito del futuro televisivo della Rai. Le porte girevoli della televisione pubblica stanno determinando addii e ritorni per quello che sarà il palinsesto televisivo per il prossimo autunno ma la definizione effettiva è ancora tutt’altro che chiara. Tanti sono ancora i nomi in attesa di conoscere il proprio futuro e oggetto di rumor e retroscena. Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, anche Ilaria D’Amico sarebbe tra le papabili nuove conduttrici delle reti targate Rai.

Ilaria D’Amico in effetti ha già avuto modo di cimentarsi con il contesto televisivo della Rai; la giornalista, dopo anni nell’ambito sportivo per Sky, si è cimentata di recente con un talk show in prime time su Rai2. Come spiega Dagospia, il format non ha però trovato il favore del pubblico con risultati in termini di share non proprio confortanti. La conduttrice non sarebbero però disposta ad arrendersi così presto auspicando di poter avere un futuro in Rai con una seconda possibilità, magari attraverso un format differente.

La possibile seconda chance per Ilaria D’Amico in Rai – spiega Dagospia – potrebbe riguardare il futuro di Agorà. La conduttrice è stata infatti spesso accostata come papabile nome al timone del programma, dove però sembra regnare ancora discreta incertezza. In tal senso, il nome dell’ex volto di Sky si legherebbe al possibile futuro di Monica Giandotti per la quale il futuro è altrettanto aperto a numerose possibilità. La giornalista sarebbe forte della stima di Mario Orfeo, convinto in merito ad una eventuale riconferma visti i risultati recenti.

Sempre Dagospia spiega come per la moglie di Cappellini il tema sarebbe comunque quello degli ascolti. Anche nel suo caso lo share del format non ha raggiunto picchi degni di nota, rendendo dunque la sua posizione traballante. Per Monica Giandotti vi sarebbe dunque la possibilità di passare ad un altro impegno tentando di ritrovare smacco; pare infatti che il direttore del Tg3 avrebbe pensato alla sua professionalità e carisma per la conduzione di Linea Notte.











