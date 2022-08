Ilary Blasi, canzone d’amore in un video TikTok/ A chi è dedicata? I fan sperano…

Ilary Blasi, dedica in musica in un video TikTok: a chi è rivolta?

Sebbene la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti si sia ufficialmente conclusa, sono ancora molti i fan che sperano in un ritorno di fiamma. Speranza che si è accesa in seguito a un recente video condiviso sul proprio profilo TikTok dalla conduttrice Mediaset. In questi giorni ha infatti deciso di concedersi un’ulteriore vacanza lontana dal gossip, volando in Croazia in compagnia della figlia Isabel per un po’ di relax. Il video in questione immortala mamma e figlia scendere dall’aereo con, in sottofondo, una canzone davvero speciale.

D’improvviso di Lorenzo Fragola: è questa la colonna sonora scelta da Ilary Blasi per il suo video postato su TikTok. Una canzone struggente che parla di amore, quando il pensiero è sempre rivolto alla propria dolce metà, come recita il ritornello. E sono in tanti che hanno visto in questa canzone una dedica in musica che la conduttrice ha voluto destinare a qualcuno. Molti sperano che sia rivolta a Francesco Totti e che, dunque, possa esserci un ripensamento. Tuttavia i gossip delle ultime settimane lasciano intendere tutt’altro…

Francesco Totti e Ilary Blasi, a più di un mese dall’ufficializzazione della separazione, sono ancora al centro del gossip. Le recenti ricostruzioni parlano di un presunto tradimento da parte della conduttrice con il personal trainer Cristiano Iovino, con il quale avrebbe avuto uno scambio di messaggi scoperti dal marito. Sul fronte opposto, è ormai risaputo che l’ex Capitano della Roma abbia ritrovato il sorriso al fianco della nuova fiamma Noemi Bocchi.

La coppia sembra più affiatata che mai, come conferma l’ultimo scoop del settimanale Chi che ha avvistato Totti sotto casa della ragazza nei pressi di San Felice Circo, a pochi chilometri da Sabaudia. L’ennesima dimostrazione che la storia d’amore tra i due prosegue, nonostante il velo di riservatezza che hanno cercato di sollevare, a fronte però degli occhi sempre attenti della cronaca rosa. In questa torrida estate 2022, l’ex coppia d’oro della televisione e dello sport è ancora sulla bocca di tutti.

