Ilary Blasi conduttrice de La Talpa 2024?/ I retroscena sul ritorno del reality

Prende sempre più corpo la possibilità di osservare nella prossima stagione televisiva un grande ritorno nello scacchiere dei reality televisivi. Stiamo parlando de La Talpa 2024. Già da mesi si vocifera dell’inserimento in palinsesto: la scorsa estate sembrava proprio che questo fosse l’anno giusto per il ‘comeback’ che poi di fatto non si è realizzato.

Stando a quanto racconta Dagospia, il ritorno de La Talpa 2024 sarebbe più che possibile nella prossima stagione televisiva e con un nome su tutti favorito per la conduzione: Ilary Blasi. Sempre il portale aveva già anticipato il coinvolgimento della società di produzione Fremantle con l’obiettivo di riportare il format in prima serata su Canale 5. Direttamente da “Battiti Live” è considerata quasi certa anche la conduzione affidata all’ex moglie di Francesco Totti.

La Talpa 2024: le indiscrezioni sul ritorno in tv e format ‘rinnovato’

Ma quali sono le novità peculiari della nuova edizione de La Talpa 2024? Oltre alla conduzione affidata ad Ilary Blasi, ci pensa Dagospia ad offrire un ventaglio di aggiornamenti su quelle che saranno le caratteristiche innovative del format. Innanzitutto il programma potrebbe abbandonare il consueto appuntamento in studio e dunque la diretta tv: il racconto sarebbe dunque affidato al montaggio in post-produzione.

La novità più interessante tra quelle proposte da Dagospia sarebbe riferita al cast di concorrenti: seguendo la scia del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, le porte del reality – che sarebbe condotto da Ilary Blasi – potrebbero essere aperte anche ai ‘Nip’. Per quanto riguarda la location, niente località esotiche: sarebbe proprio l’Italia a fare da teatro al ritorno de La Talpa.

